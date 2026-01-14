不是嘴饞！醫示警「暴食症」是正式精神疾病　留意5大特徵

▲醫師提醒，暴食症不是嘴饞，是正式的精神疾病。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人以為「暴食症」只是吃太多、管不住嘴，但醫師指出，暴食症其實是一種正式的精神疾病，重點不在於吃了多少，而在於「失去控制的感覺」，是一種身心發出的求救訊號，提醒當事人已經承受了超出負荷的壓力，臨床上也會以5大特徵來做警訊。

根據美國精神醫學學會《DSM-5》診斷標準，暴食症患者可能在兩小時內吃下遠超過一般人食量的食物，進食過程中明明知道自己已經吃夠了，卻怎麼樣都停不下來。

精神科醫師楊聰財指出，5大特徵包括「短時間大量進食、 無法自拔的失控感、伴隨負面行為特徵（如吃的特別快）、一週發生一次、無補償行為」，有患者會吃得特別快、吃到撐才停止，甚至不餓也吃，只要這樣的狀況平均一周至少一次，並持續三個月以上，就符合暴食症的診斷條件。

他進一步說明，暴食症和「暴食後催吐」的飲食疾患不同，暴食症患者通常不會在進食後固定進行催吐、濫用瀉藥或極端運動，因此更容易被誤認為只是「愛吃」或「嘴饞」，反而延誤求助時機。

至於暴食症為何會發生，楊聰財直言，往往是多種因素交織而成，從生理層面來看，長期熬夜、壓力過大，會讓體內掌管飢餓的荷爾蒙上升，飽足感卻變得遲鈍，大腦判斷力下降，對高糖、高油食物特別容易上癮。

在心理層面上，許多患者把食物當成「情緒止痛藥」，當焦慮、挫折、孤單來襲時，進食能短暫麻痺痛苦，卻也讓暴食變成反覆出現的逃避方式；有些人內心長期感到空虛、迷惘，與自己產生斷裂感，便試圖用食物填補內在缺口，卻發現越吃越空，讓暴食變成更深層的困境。

治療暴食症不能只靠忍耐。楊聰財建議，生理上可透過專業醫療評估，調整神經傳導物質，同時建立穩定作息與規律進食，讓身體慢慢找回平衡，心理層面則可透過心理諮商，找出真正引發暴食的情緒原因，練習把痛苦說出口，此外，家人與伴侶的支持同樣重要，停止獨自承受、勇敢向專業團隊求助，能有效降低復發風險。