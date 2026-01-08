15~45歲免費3次心理諮商　衛福部今年再編3.5億元持續服務

▲青壯年面對生活、學業和職場壓力，常遭遇適應困難和內心掙扎。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部「青壯世代心理健康支持方案」自2024年8月1日上路，提供15至45歲民眾每人3次免費心理諮商，截至去年底，已有超過8萬人、22萬人次使用，參與合作機構數也由523家成長到現在的619家；心健司今表示，今年將投入近3.5億元延續此服務，有需求民眾可至專屬網站查詢。

據統計，衛福部自2023年8月1日起試辦「15至30歲年輕族群心理健康支持方案」，截至2024年7月底，共服務約3萬人、8萬人次，並轉介風險者1萬567人，約佔33.6%；2024年將年齡上推到45歲，使用者也持續增加，到去年12月31日達8萬7558人、22萬9808人次。

心健司代理科長詹岱華指出，分析去年執行狀況，使用者不管是正向情緒、負向情緒都有改善，方案具一定效益，其中轉介風險者達2萬4545人，約佔28%，年齡則15至17歲相對較少，18至45歲族群差異不大，整體而言各年齡層都有，無顯著差異。

詹岱華表示，由於相關服務受好評，衛福部今持續結合全台臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲到45歲民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商，鼓勵青壯世代主動聆聽自己內心的聲音。

衛福部說明，2024至2025年曾使用此方案的民眾，今年可再次使用，可依循以下4步驟預約並使用服務：

●查詢：至方案網站查詢尚有名額之合作機構名單。

●預約：逕洽合作機構預約本方案諮商服務。

●準備：準備身分證明文件。

●諮商：接受諮商服務。