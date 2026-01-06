她驗孕2條線「掏出來真相大白」　笑著離開診間

▲驗孕棒兩條線代表有喜了。（示意圖／VCG）



婦產科名醫蘇怡寧分享，一名女生自述驗孕兩條線，因此來看診確認，也帶了驗孕試劑，結果掏出來的那一瞬間真相大白，他眼睛很尖看到上面包裝袋，妥妥寫著「排卵試劑」，大家都鬆一口氣，而當事人笑著離開診間。

當事人看診驗一條線

蘇怡寧5日在臉書發文，分享這起個案，他提到，在當事人進診間前，他們按照慣例一定會再驗一次，結果「一條線」，不尋常，奇怪了，到底發生什麼事？不可能有人為了這個要說謊吧？他請這位同學進來診間，繼續仔細拷問：

蘇怡寧：請問自己是什麼時候驗的？



當事人：昨天跟前天都有。



蘇怡寧：有出血還是肚子劇烈疼痛嗎？



當事人：就一點點出血，肚子不會痛。

真相大白！排卵試劑

蘇怡寧直呼案情不單純，開始心裡在嘀咕思考著，要做什麼樣的鑒別診斷，是早期流產了嗎？需要抽血追蹤嗎？子宮外孕嗎？不太可能，臨床症狀不太像。他不放棄繼續調查，「妳驗孕試劑有照相嗎？我看一下？」對方回「我有帶來」。

蘇怡寧表示，結果掏出來的那一瞬間，真相大白，他眼睛很尖看到上面包裝袋妥妥寫著「排卵試劑」，「我說，同學這是排卵試劑」；大家都鬆了一口氣，這位同學笑著離開診間，而他笑著繼續坐在診間，「下一位，結案。」