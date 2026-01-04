她天冷風一吹頭暈噁心跌坐地　竟是「心房顫動+短暫性中風」

▲天氣冷當心心臟問題容易發生，示意圖無關當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

冬天氣溫直降，心臟也可能跟著出狀況！一名中年婦人平常工作時間長，冬天常在夜黑風高時刻才下班，一天用完晚餐剛踏出餐廳，一陣冷風直吹而來讓她突然心跳加速並伴隨著頭暈噁心，跌坐在地上，身旁友人發現不對勁就趕緊將她送至急診，結果診斷出心房顫動還發現有短暫性中風情形，必須住院觀察。

收治個案的國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓說明，心房顫動是一種常見的心律不整，主要是心房內的電流傳導混亂、快速且不規則，導致心臟收縮失去節奏，也使血液無法有效輸出。這種不規則的心跳會使血液滯留在心房內形成血栓，一旦血栓脫落進入腦部，就可能引發缺血性腦中風。根據研究，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後較差。

至於症狀，黃奭毓說明，心房顫動的表現因人而異，部分病人甚至沒有明顯感覺。常見症狀包括心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦、甚至發生中風。若出現這些症狀，建議及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。

黃奭毓表示，該名個案經心臟科醫師評估後，建議接受根治性電燒手術，但考量家屬對手術風險的顧慮，最後選擇相對低風險的「脈衝場消融術」，手術順利完成後，患者恢復良好，也很快順利出院。

心房顫動冬季特別容易好發，黃奭毓分析原因，包含氣溫驟降會造成血管收縮、血壓升高，使心臟負荷加重，加上交感神經活性上升，心跳更容易不穩定；而呼吸道感染、感冒或發燒，也會誘發心律不整；最後是冬季活動量減少、體重增加、血壓與血糖控制較差，都是潛在誘因。特別是在高齡族群、高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病患者中，更容易因上述因素導致心房顫動發作。

要預防疾病發生，黃奭毓提醒應維持良好的生活習慣，包含保持適度運動，避免過度勞累或暴露極冷極熱的環境，也要控制血壓、血糖與體重，減少過量咖啡因與酒精攝取，如果有心臟病與三高，一定要規律服藥與追蹤。也提醒，冬天來臨時，若出現心悸或胸悶等不適，請勿輕忽，及早就醫檢查。