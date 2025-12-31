元旦急凍「7招防寒」保命　頭頸、四肢末端是關鍵

▲民眾參加總統府元旦升旗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

跨年夜濕冷，而根據中央氣象署預報，元旦起恐迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，甚至達寒流等級。北市衛生局局長黃建華提醒，民眾外出活動應加強頭頸部及四肢末端保暖，罹患慢性病、心血管疾病患者等高風險族群更應提高警覺，也提供民眾7招來做好防寒護心。

根據中央氣象署最新預報資料顯示，元旦起冷空氣強度持續增強，恐迎來入冬首波「強烈大陸冷氣團」，甚至達寒流等級。預估1月2日至1月4日清晨為最冷時段，北部低溫恐下探9度，日夜溫差明顯，民眾務必提高警覺。

北市衛生局指出，近日氣溫逐漸下降，適逢元旦跨年活動，民眾長時間在戶外，低溫恐增加急症發生風險。提醒民眾務必做好保暖措施，掌握7招防寒與預防要點，確保健康與安全：

1. 保暖：外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。

2. 暖身：剛起床後的活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3. 避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮、突然的激烈運動等。

4. 避免飯後或喝酒後立即泡澡：避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！

5. 避開高風險時段運動：避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時待食物消化後再運動。

6. 妥善控制病情，規律服藥：規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。

2026台北最high新年城跨年晚會今日晚間舉辦，預估有20萬人潮聚集於市府周圍，北市衛生局為此已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，其中包括於市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，能提供迅速及適切醫療服務。

為因應重大突發事件或大量傷病患事件，衛生局已強化醫療整備，增派救護人力，增加醫療物資儲備，以及相關人員待命整備。

除了醫療站之外，北市衛生局今年也增加了4組「機動巡檢救護人力」，救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，遇有救護需求者立即予以處置，必要時協助送往鄰近醫護站接續治療。