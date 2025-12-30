快訊／急診、家醫確定排除醫美執刀　新制明公告「元旦上路」

▲衛福部修法整頓醫美亂象，家醫急診能否做醫美手術仍無共識，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部修正《特管辦法》嚴管醫美，今（30）日公布最終版本，除先前已經確定「終結直美醫師」要求執行醫美處置需完成PGY訓練，原爭議不斷「可執行醫美手術」的大外科系也終於有結論。醫事司證實，確定將「急診、家醫」排除在外，僅有9大外科做醫美手術，相關內容預計趕在明天公告，如期於明年元旦上路；衛福部也將於農曆過年前完成「友善查詢美容醫學專區」。

國內醫美醫療事故糾紛不斷，衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，經過四度會議協商，「急診、家醫科」是否能列入能執行醫美手術的「大外科」專科仍喬不攏，由衛福部內部決議。

醫事司副司長劉玉菁今日說明，修正草案預計趕在明（12/31）日公告，明年元旦實施；相關管理內容分為三個層級，第一是雷射、針劑等「醫美處置」要求需完成PGY訓練，此部分終結過往醫學系畢業直接走醫美的「直美」醫師，第二為「醫美手術」限定需有大外科專科訓練、第三是「特定高風險醫美手術」只有限定專科可以執行。

美容醫學處置的部分，劉玉菁表示，若為PGY制度實施、108年之後醫學系畢業生，需完成2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務；108年之前，施行日之前已經在做醫美，要有過往執行實際案例32例和完成32小時訓練，緩衝期2年。

醫美手術限定「大外科」，最終將「急診、家醫科」排除。劉玉菁表示，主要是考慮相關專科訓練當中，針對外科的訓練內容與時間，與其他外科有所落差。也因此，未來能夠施行美容醫學手術的醫師資格將限縮在9個大外科系列，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科以及皮膚科。

劉玉菁補充，修正施行前已經從事醫美手術者，需提出完成實際案例30例並接受32小時訓練，將給予1年的補訓緩衝時間。

至於特定高風險美容醫學手術，要求僅特定外科系專科施行，並將項目擴增為10項，新增納入「生殖器整形」，針對「抽脂」新增規範只要有「全身麻醉」就屬高風險手術。劉玉菁表示，除特定專科醫師，若於108年以前取得醫師公會全聯會受理「美容醫學特定手術案例認證申請發放證書」者，可以繼續執行。

至於衛福部研擬在明年農曆過年、醫美高峰之前建立「友善查詢美容醫學專區」供民眾查詢，劉玉菁說明，內容將包含診所基本資料（診所名稱、開業日期、負責醫師）、美容醫學項目、施行醫師名單並揭露相關專科，特管辦法有要求執行醫美醫療機構需要報衛生局備查，專區內容就視同備查，若沒有提供或者異動未更新，可依《醫療法》處分5萬以上25萬以下罰鍰。