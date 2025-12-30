3批日本草莓邊境檢驗農藥超標　馬來西亞辣椒有致癌物殘留

▲「東和水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1 ppm及1.3 ppm。（圖／食藥署提供）

記者邱俊吉／台北報導

食藥署今公布最新邊境檢驗不合格品項，本次共有3批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀，至明年5月31日止，在邊境針對日本鮮草莓抽驗比例為100%。

第1批及第2批是由輸入業者「東和水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥滅派林1.1 ppm及1.3 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅派林容許量為1.0 ppm。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3批是由輸入業者「廣青有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎2.9 ppm、因得克0.07 ppm及Nitenpyram 0.03 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm；殺蟲劑因得克以其他（蔬果類）0.01 ppm為法規容許值；殺蟲劑Nitenpyram為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01 ppm。

食藥署統計，今年6月22日至12月22日止，受理日本的鮮草莓，報驗158批，檢驗不合格6批，不合格率為3.8%，檢驗不合格原因為殘留農藥不合格，故從今年6月1日起至明年5月31日止，在邊境針對日本的鮮草莓採監視查驗，抽驗比例為100%。

此外，本次有1批由輸入業者「揚秦國際企業股份有限公司」報驗的馬來西亞板麵辣椒，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這批馬來西亞的板麵辣椒在邊境必須退運或銷毀。

針對「揚秦國際企業股份有限公司」，食藥署在邊境由一般抽批查驗已調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。