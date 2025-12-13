吃完就刺刺癢癢！醫揭異位性皮膚炎飲食地雷：發作時避開2類食物

▲異位性皮膚炎飲食要注意「組織胺反應」。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

有些異位性皮膚炎患者在吃完特定食物後，身體會變得刺癢不舒服，擔心是過敏發作，皮膚科醫師指出，其實這大多是因為組織胺的釋放導致，是食物誘發異位性皮膚炎發作，而不是真的食物過敏。建議異膚發作時，避免2類型食物對症狀會有所幫助。

許多異位性皮膚炎患者及其家屬都很關心到底什麼食物不能吃。國泰綜合醫院皮膚科主治醫師羅陽指出，根據過往研究，幼兒確實較容易因為食物而引起皮疹，但成人多半是「組織胺反應」造成的不適，屬於誘發異位性皮膚炎，而非真正過敏。

羅陽指出，異位性皮膚炎正在發作的期間，儘量減少「富含組織胺」或「易使身體釋放組織胺」的食物，對症狀可能會有幫助。其中富含組織胺的食物包括：熟成的起司、酒類、優格、茄子、煙燻肉品（香腸） 、青花魚科的魚及貝類等。易使身體釋放組織胺的則有酒類、香蕉、番茄、巧克力（可可）、草莓、鳳梨及堅果類等。

羅陽補充，異膚患者一般的狀況下其實不需嚴格限制飲食，避免因此而導致營養不均；另也提醒，加工類的食物因為人工添加物多，需特別小心，故罐頭、發酵食物及醃漬類食物不要攝取太多。

至於異膚患者的穿著材質要怎麼選？羅陽指出，傳統上都認為異膚體質的人只適合棉質及絲質的材質，羊毛及較粗糙的布料則較不建議。但近年的研究發現，若是屬於纖維較細(18.5 µm以下)的美麗諾羊毛，也有同樣降低異位性膚炎症狀的效果。

羅陽表示，若患者天冷時想搭配羊毛材質的衣物，也許可考慮裡面先穿一件棉質的，再加上纖維較細的羊毛。但羊毛確實不是異位性皮膚炎衣服材質的首選，透氣、柔軟、排汗佳的衣服才是異膚寶寶的首選。

羅陽也提醒，新衣服剛買來一定要先洗過才能穿，原因是若有殘留的螢光劑或化學染料可能會讓異位性皮膚炎的患者產生接觸性皮膚炎的症狀。有些衣服外表的圖案也會凸出到內襯，這種衣服也要儘量避免，通常患者穿了會增加刺癢不舒服的感覺。