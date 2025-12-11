1天7次熱潮紅「心血管疾病風險翻倍」　醫：2生活習慣改善症狀

▲熱潮紅不僅可能影響睡眠，若症狀嚴重，未來發生心血管疾病的風險也較高。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者邱俊吉／綜合報導

不少更年期女性苦於熱潮紅，常在半夜盜汗、被熱醒，但注意這不只是睡不好的問題。東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上指出，根據國外大型研究，若一天內熱潮紅發作超過7次，未來20年產生心血管疾病的風險，是症狀輕微者的2倍，民眾勿輕忽此重要警訊，應與醫師討論適切解決方案。

嚴絢上在臉書寫道，發生熱潮紅和雌激素有關，因雌激素有如身體的恆溫器，更年期後會開始下降，可能使大腦的體溫調節失靈，於是出現胸口發熱、臉部發燙、全身盜汗等情形，不少女性在半夜反覆被熱醒，難以入睡，久而久之連情緒、白天精神都受到影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

熱潮紅並非小毛病，若頻繁發作，會造成長期困擾，更可能代表健康風險增加。嚴絢上提到，很多女性傾向默默忍受不適，但研究已證實熱潮紅和心血管疾病息息相關，特別是單日發作達到7次以上者，未來20年心血管疾病發作機率顯著較高，不可不慎。

嚴絢上指出，改善熱潮紅方式多元，可依個人狀況調整，其中荷爾蒙療法能補充身體所缺乏的雌激素，直接改善熱潮紅；若不適合荷爾蒙，也可考慮非荷爾蒙藥物，協助大腦的體溫控制更穩定；此外，在生活習慣方面，則應適度減重並規律運動，對於改善症狀也有明顯效果。

面對熱潮紅，更重要的是與醫師充分討論。嚴絢上強調，每位女性的身體狀況不同，沒有一種治療適用所有人，和醫師合作才能找到最適合自己的方式，讓熱潮紅不再影響睡眠，也不必獨自承受更年期不適。