「用嘴巴呼吸」5壞處　醫：容易感冒、口臭

▲嘴巴呼吸容易有口臭等問題。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師陳世璽分享，用嘴巴呼吸的壞處，包括「容易感冒」、「容易蛀牙」、「容易口臭」、「容易疲倦」、「容易打呼」。醫師指出，有些人會覺得用嘴巴呼吸較為輕鬆，養成不良習慣，進而造成顏面肌肉鬆弛，變成惡性循環，嘴巴就更加無法閉上。

陳世璽9日在臉書表示，鼻腔有重要的呼吸、保護、嗅覺三大功能，從嘴巴呼吸，直接吸入的空氣沒有經過鼻腔保護，容易造成呼吸道感染；沒有經鼻呼吸，無法獲得足夠氧氣，白天容易昏昏沉沉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世璽說，晚上睡覺時，張口呼吸導致舌頭後倒，會打鼾，甚至睡眠呼吸中止症；嘴巴呼吸時，會造成唾液揮發，缺乏唾液保護的口腔，容易產生異味跟蛀牙。

陳世璽分享張口呼吸的原因：

1、鼻塞

鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻過敏、鼻息肉、腺樣體肥大等。

▼許多人深受鼻塞所苦，只能靠嘴巴呼吸。（示意圖／資料照）



2、顱顏異常

暴牙、齒列不正會讓嘴巴難以閉上。

3、不良習慣

有些人會覺得用嘴巴呼吸較為輕鬆，養成不良習慣，進而造成顏面肌肉鬆弛，變成惡性循環，嘴巴就更加無法閉上。

4、焦慮、壓力

人處於壓力之下會用不正常的方式呼吸，張口呼吸是其中一種。

5、劇烈運動時

此時需要大量氧氣，會透過嘴巴來進行換氣，為正常生理現象。

陳世璽教四招改善張口呼吸：

1、改善鼻塞

是解決張口呼吸的第一步，可以找耳鼻喉科醫師評估檢查，看看是否有鼻塞問題。

2、保持良好口腔衛生

嚴重齒列不正，可以找牙科醫師評估治療。

3、有意識呼吸訓練

在解決鼻塞後，有意識提醒自己「閉上嘴巴、經鼻呼吸」。睡覺時也可以使用閉嘴貼布，防止睡覺時嘴巴打開。

4、口咽肌肉力量訓練

有助回復顏面與口腔肌肉的力量，幫助嘴巴閉上。