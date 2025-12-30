一起床就喝咖啡恐更累！醫剖析「最佳時間點」

▲你也有一早醒來就喝咖啡，越喝越沒勁的感覺嗎？（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

醫師李思賢分享，有不少人向他抱怨，一早喝咖啡提不起勁，但到了晚上9點後精神突然變得很好，這很可能是大腦神經傳遞物質「麩胺酸」失衡，也是很多焦慮型失眠的根本原因。他建議，解決的策略不是接著喝第2或第3杯，而是把喝咖啡的時間延後至起床60～90分鐘後。當麩胺酸的日夜節律回到正常，咖啡會重新有效，晚上不會再躺在床上和腦袋苦戰。

家醫科醫師李思賢在粉專發文衛教，「麩胺酸（Glutamate）」是大腦主要的興奮性神經傳遞物質，負責專注、啟動、清晰思考，當它白天不足，人們就像一直踩不到油門；而它若在晚上突然升高，就會變成「明明身體很累，但腦袋停不下來」的情況。

造成此現象的最常見原因是壓力。李思賢解釋，長期的高皮質醇會讓白天的神經啟動下降，會感覺自己腦袋慢半拍、容易分心、甚至咖啡因都推不起來；但一到晚上，皮質醇沒有下降，麩胺酸就跟著跑上來，思緒變快、感覺好像突然清醒，整個人變得敏銳卻煞不住。

▲「麩胺酸」失衡導致白天精神不濟，晚上卻興奮到睡不著。（示意圖／Unsplash）

李思賢說明，一早喝咖啡不再像以往一樣提神時，需要的不是再喝第2杯或第3杯咖啡，最重要的第一步是調整白天的啟動：「健康的早餐內容、給身體一個溫和的血糖上升、曬太陽、稍微活動，暗示身體『現在是白天』，現在是可以專心工作的時間，不要把能量留到晚上才開始用。」把麩胺酸的節律拉回正軌。

李思賢進一步提到，腦神經科學專家Andrew Huberman對於這種狀況，也反對「一醒來就喝咖啡」，因為清晨的腺苷（Adenosine）還沒有完全代謝掉，太早喝咖啡只是把腺苷暫時壓住，等咖啡因的效果退掉，這些腺苷會全部跳回來，於是下午會更累。

因此，李思賢建議，把喝咖啡時間延後至起床60～90分鐘後，等皮質醇自然達到早晨高峰後再補充咖啡因，不但能讓白天的精神更穩定，對白天啟動差、晚上才醒來的人其實更有幫助。白天先靠身體自己的節律把能量拉上來，而不是一早用咖啡硬推。