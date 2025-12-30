肺癌「年增2004人」創5年新高　國健署揭4大原因

▲肺癌連續第三年位居癌症發生首位。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續第三年位居首位，共1萬9986人新發生肺癌，寫下近5年新高，112年就比前一年增加2004人。國健署進一步分析，肺癌增加和「人口老化、空污、吸菸」有關，加上國內近2年推動「肺癌篩檢」也找出不少潛在個案。

依據最新112年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8,051人，較111年增加7,758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人。

十大癌症新發生人數男女合計依序為(1)肺癌(2)大腸癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)攝護腺癌(6)口腔癌(含口咽、下咽)(7)甲狀腺癌(8)皮膚癌(9)胃癌(10)子宮體癌，與111年相比，除了(8)皮膚癌(9)胃癌序位互換(111年胃癌第8名)，其餘排序與111年相同。

值得注意的是，肺癌不僅連續3年登上「癌王」，新發生個案人數更是一年比一年高。根據國健署資料，近5年肺癌新發生個案從1萬6233人、1萬6370人、1萬6880人、1萬7982人，增加到112年的1萬9986人，112年就比前一年增加2004人。

對此，國健署署長沈靜芬表示，肺癌新確診個案數及發生率呈現上升趨勢，但根據世界衛生組織（WHO）癌症研究中心資料，全世界肺癌都有上升趨勢，在不少國家同樣是發生率第一名，相關原因主要和人口老化、空污、 吸菸有關，另外國內這2年一直推動LDCT肺癌篩檢，也找出不少潛在個案。