ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

上班族也做得到！韓國超夯「MZ飲食法」5招減重不挨餓

▲▼健康生活。（圖／CFP）

▲近期在韓國年輕世代間爆紅的MZ Diet，又被稱為「血糖減重法」。（圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

近期韓國掀起一股「瘦身新風潮」，一套被稱為「MZ飲食法」的減重方式受到關注，營養師珊珊在粉專「愛健康營養師珊珊」指出，這其實不是什麼神祕減肥餐，而是把「穩定血糖」放在第一順位的生活化飲食模式。

珊珊表示，當血糖起伏過大時，容易出現疲倦、注意力下降的情況，也會讓人特別想吃甜食或點心，長期下來，脂肪囤積的機率自然提高，若能讓血糖維持在相對穩定的狀態，不僅大腦運作會更清醒，亂吃零食的情況也會跟著減少，對體態與精神狀態都有正面幫助。她也整理出5個日常就能做到的實用執行撇步，讓減重不必過度節食，也能慢慢做出改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 調整進食順序：蔬菜、蛋白質優先、最後吃澱粉

用餐時建議先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃澱粉，蔬菜中的膳食纖維能先「墊胃」，延緩餐後血糖上升速度，降低血糖高峰，讓身體比較不容易出現忽高忽低的狀況。

2. 餐前小技巧：餐前吃適量堅果、果醋

在餐前也有一些簡單的小技巧。珊珊建議，可在用餐前適量攝取堅果，或搭配少量果醋，果醋有助於延緩胃排空，讓餐後血糖上升更平緩；堅果屬於油脂類，餐前少量攝取能增加飽足感，同時改善血糖反應。

3. 主食採原型澱粉：拒絕精緻穀物

主食的選擇同樣關鍵，MZ飲食法鼓勵減少精緻澱粉，如白飯、白麵條、白麵包，改以地瓜、南瓜、芋頭、玉米等原型澱粉為主，能提高膳食纖維攝取量，也讓血糖變化更穩定。

4. 規律進食：避免極端餓或吃過飽

規律進食也是不可忽略的一環。定時定量用餐，能避免過度飢餓後的報復性進食，減少一次吃過量的情況。餐後則不建議立刻躺下，可安排散步或快走等輕度活動，幫助肌肉利用血液中的葡萄糖，讓血糖更快回到穩定狀態。

5. 餐後運動：別直接躺下

珊珊也鼓勵，若經常被下午茶、甜點或追劇零食綁架，不妨從下一餐開始，先調整進食順序，再搭配一點堅果與飯後活動。這些看似微小的改變，長期下來，身體往往會給出實在的回饋，也更接近理想的體態與精神狀態。

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

防「AI假醫師」衛福部要罰帳號申請者　藥界喊推醫療數位身分查驗

褲子還沒脫…驚覺「內褲濕濕的」？　醫：那不是精液

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

快訊／急診、家醫確定排除醫美執刀　新制明公告「元旦上路」

上班途中車禍「鼻骨斷裂」　23歲甜美幼教師手術後重返講台

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

洗完澡別亂喝！專家提醒「5種飲品」恐拖慢代謝　牛奶中了

曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」：胸悶、頭痛千萬別忍

吃完飯就覺得卡卡？營養師：小心踩到「脹氣地雷組合」

讀者迴響

回到最上面