天冷起床先坐30秒暖身　醫示警：浴室是猝死重災區

▲天冷常有猝死意外，民眾在低溫期間使用浴室更要注意安全。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱俊吉／台北報導

明晚跨年後氣溫將一路下降，到周末低溫甚至只有6度。醫師提醒，天冷時，起床千萬別急，慢慢坐起來並保持坐姿30秒再動作，下床後可先喝杯溫開水，體溫回升比較快，可降低溫差對血管的刺激；此外，家中浴室是冬季猝死重災區，不要剛起床或一進門就洗熱水澡，身體先回暖再沐浴，以防意外發生。

振興醫院心臟外科主任莊義成表示，要減輕低溫威脅，最好建立以下6個好習慣：

●慢慢「開機」起床。醒來後，先在被窩中躺著，輕輕活動四肢，例如握拳、伸展手臂或腳趾，讓身體逐漸從靜止過渡到活躍狀態；緩慢坐起後，最好保持坐姿約30秒，期間可簡單深呼吸，有助穩定血壓，避免頭暈；下床時，最好穿先穿襪再移動到地面，手扶床邊緩慢站起，確保站穩後才走動，避免因姿勢變化過快而跌倒。

●保暖措施要到位。睡前先將隔天的衣物放置床邊，起床後立即穿上，減少冷空氣對身體的刺激；此外，可在棉被外加毯子，以增加保暖效果。

●避免溫差刺激。 從室內移動到戶外時，建議先暖身，避免直接曝露在寒冷環境中；此外，建議將室內溫度維持在20至24度，夜間睡眠則不宜低於18度，可適度使用暖氣，但因暖氣可能導致空氣乾燥，建議再使用加濕器，維持室內溼度在40%至60%，以免乾燥引起皮膚、口鼻不適。

●起床後要暖身。 起床後可先喝一杯溫開水，可提升體溫，促進血液循環，同時應避免過早晨練，建議於上午10時或氣溫回升後再進行；若屬心血管疾病高危險群，可選擇低強度運動如散步、太極拳或室內瑜珈，但仍需充分熱身，確保身體可逐漸適應運動強度。

值得注意的是，浴室為冬季猝死經常發生的地點，故盥洗時千萬不要使用冷水，也應避免一起床或一進門就洗熱水澡，應使身體回暖後再沐浴，才能降低溫差對血管的刺激。

●規律作息與心理調節。 充足睡眠有助增強免疫力並維持心血管健康，而因冷天容易引發情緒低落，建議通過聆聽音樂、與親友交流等方式保持愉快。

●監測健康狀況。應 定期測量血壓、血糖及膽固醇，有三高問題務必遵從醫囑服藥，並積極維持體重。

莊義成提醒，若逢低溫又感冒，並出現胸悶或心悸等症狀，應立即尋求醫療協助，冬季才能過得更安心。