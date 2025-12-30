麻衣父病逝　胰臟癌80%確診已3期！醫揭「早期徵兆」別拖了

▲麻衣父親不敵病魔，讓她難過又不捨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

女星麻衣77歲的父親28日因胰臟癌病逝，他在去年被診斷為胰臟癌2期，今年5月手術後雖一度恢復良好，但最近病情急轉直下，最後仍不敵病魔。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。醫師林相宏曾提到，胰臟癌有症狀的患者經診斷有80%都已經是3期以後、無法手術。日常中若出現「早期症狀」請立即就醫。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書指出，大約70%的早期胰臟癌是沒有任何症狀的，有症狀的患者經診斷80%都已經3期以後、無法手術，這就是胰臟癌最恐怖的地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林相宏說，糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會，胰臟癌會造成胰臟分泌胰島素下降，也會導致身體胰島素阻抗性，造成高血糖，血糖和胰臟癌是互為因果的關係。根據研究，在胰臟癌診斷的3年前，就可能出現高血糖的徵兆，50歲後新診斷的糖尿病，若又合併體重下降，未來3年內要非常小心，有1%風險會得到胰臟癌，此風險為一般人的8倍。

▲胰臟位於後腹腔，有病灶不易被及時發現。（示意圖／台師大提供）

雙和醫院院長、台灣器官移植領域權威李明哲醫師曾在《健康2.0》說明，位於後腹腔的胰臟，有病灶不容易被及時發現，加上早期並無明顯症狀，導致患者確診時往往已非常晚期。但他也說，仍有些早期症狀可循，像是食慾變差，每次進食時可能有輕微腹痛，甚至排出脂肪糞便（大便會浮在馬桶水面上），一有上述症狀，必須盡早就醫。

李明哲進一步指出，當腫瘤侵犯膽管時，可能引發「阻塞性黃疸」，患者會發現自己臉色變黃，同時產生茶葉色小便，或是糞便變成水泥色，這「已經是非常晚期了」；尤其有「背部疼痛」的警訊時，代表腫瘤已經侵犯鄰近主動脈的淋巴結或神經節，如此危急的情況下，要有效的以手術治療患者的機率就很低了。

哪些人是胰臟癌高風險族群？李明哲表示，對於有吸菸史、肥胖者，或有糖尿病史者而言，都需要特別留意。另外，他示警，有家族病史、一等親家人曾罹患胰臟癌，本身在40歲後罹該癌症的風險，相對會提高2.5至3倍。

要預防胰臟癌，李明哲說，面對所有癌症都一樣，務必保持正常作息、適度運動、不抽菸、不酗酒，同時多攝取健康蔬果，並擁有愉快的心情。此外，他也建議高風險族群，至少每半年至一年應接受檢查，透過定期檢查能及早發現病灶，進而得到妥善治療。