孩子寫功課拖拉恐「過動症」　醫揭3指標：與大腦前額葉發育有關

▲林岱岳醫師表示，孩子的行為與大腦前額葉的發育進程密切相關。（圖／大千綜合醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

孩子寫功課總是拖拖拉拉，一下玩橡皮擦、一下發呆？是不是注意力不足過動症（ADHD）？醫師指出，偶爾分心、坐不住是正常的兒童發展現象；孩子很多時候不是不想做好，而是他的大腦功能「當機」。這些看似「不乖」的行為，其實與大腦前額葉的發育進程密切相關。至於是否有ADHD則可以透過三個關鍵指標進行初步觀察。

大千醫療社團法人南勢醫院兒童身心科醫師林岱岳指出，前額葉就像大腦的總指揮，負責專注力、衝動控制和計畫執行等高階功能，但這個區域要到青春期後期才會完全成熟。在國小階段，孩子的大腦正處於快速發展期，其中有兩個特別容易「跟不上」學校要求的關鍵時期：

1. 小一新鮮人階段（煞車系統還沒裝好）

從幼兒園相對自由的環境，突然轉換到小學必須一堂課坐滿40分鐘，對大腦的「煞車系統」（自我控制能力）要求驟增。有些孩子天生活動力強（油門強），但煞車系統仍在升級中，就容易出現坐不住、愛插嘴、推擠同學等行為。這不是他故意搗蛋，而是大腦神經迴路尚未成熟，容易「煞不住」。

2. 小三階段（工作記憶不夠用）

到了小學三年級，學習內容從單純的加減乘除，轉變為需要多步驟思考的應用題和閱讀理解，對「工作記憶」的需求大幅增加。工作記憶就像腦袋裡暫存資訊的小黑板，對於注意力不足的孩子，這塊小黑板比較小或擦得特別快，容易導致資訊超載而當機。臨床上常見孩子被誤認為粗心、看錯題目，實際上是前面讀到的資訊在處理過程中已經消失了。

林岱岳指出，偶爾分心、坐不住是正常的兒童發展現象。但如果懷疑孩子可能有ADHD，家長可以透過以下三個關鍵指標進行初步觀察：

1.跨情境一致性（不管在哪裡都一樣）

不僅在學校上課時無法專注，在家中進行需要持續注意力的活動時（如玩積木、收拾玩具、吃飯），是否也同樣難以專心或靜不下來。如果只在特定情境出現問題，通常不是ADHD。

2.時間持續性（症狀持續很久了）

可以觀察這種情況是否已持續超過六個月、與同年齡孩子相比是否明顯更「幼稚」或「難以控制」。ADHD是神經發展障礙，不是短期的情緒或壓力反應。

3.功能損害（真的造成麻煩了）

留意孩子的特質是否已經影響人際關係，例如同學不願意跟他玩、造成學業表現低落而產生自卑感、或導致家庭關係緊張，每天都在大吼大叫中度過。

如果以上三點皆符合，可能就不是單純的散漫或態度問題，而是神經發展特質，需要尋求專業醫療協助。

在確診前或輔助治療期間，林岱岳建議家長可以在家中透過調整環境和溝通方式，幫助孩子「修理」失靈的大腦系統。第一個重點是讓時間「被看見」，因為注意力不足的孩子對時間的感知較弱，光是口頭提醒「再5分鐘」通常沒有效果，建議使用視覺化的計時器，讓孩子親眼看見時間的流逝，建立具體的時間概念。

第二個重點是指令要分段，不要一次給長的指令，建議一次只給一個明確指令，等他完成後給予肯定，再說下一個指令，以大幅降低大腦負荷。最後是打造專注環境，讓桌子沒有雜物，只留下當前需要的作業和文具，移除玩具、漫畫、手機等會分散注意力的物品。

林岱岳提醒，如這些問題仍持續無法解決，建議盡早尋求專業兒童精神科醫師進行完整評估。其實這些孩子內心深處非常渴望做好，但因大腦神經功能的限制而做不到。長期的責罵和否定會造成「習得無助感」，讓孩子產生「反正我就是笨、我永遠做不好」的負面自我認知，甚至引發焦慮或憂鬱等次發性情緒問題。