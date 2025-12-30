曹西平猝逝　醫點名「8種人」天氣轉冷要注意

▲曹西平離世當天還在回留言。（圖／翻攝自臉書）

記者邱俊吉／台北報導

資深藝人曹西平昨晚於新北市住處辭世，警方不排除與天氣突然轉冷、身體無法負荷有關。醫師表示，當氣溫快速下降，人體血管會因寒冷刺激而收縮，導致血壓上升、心臟負荷增加，進而提高心肌梗塞、心律不整及腦中風等急性心血管事件的發生風險，高血壓、長期抽菸等8種人要特別注意。

耕莘醫院心臟外科主任陳建銘表示，天氣驟冷會使交感神經活性上升，血壓波動幅度加大，尤其清晨、深夜為心血管事件的高風險時段，有幾個族群尤其需要提高警覺，包括本身患有高血壓、心臟病、糖尿病或高血脂等慢性疾病者，以及長期抽菸、作息不規律或經常熬夜者，還有平時血壓控制不佳卻未定期追蹤的民眾。

針對一般預防，陳建銘建議，低溫時外出應採取「洋蔥式穿法」，依氣溫變化適度增減衣物，並加強頭頸、胸腹部與四肢保暖，避免因忽冷忽熱造成血壓劇烈波動；運動前務必充分暖身，避免於清晨低溫時進行劇烈活動，同時應避免熬夜、過量飲酒與高鹽飲食，以降低心血管負擔。

至於慢性病患者，則應按時服藥，避免自行停藥或調整藥量，並養成每日量測血壓的習慣，及早掌握身體變化。

陳建銘提醒，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈、冒冷汗或不明原因極度疲倦等症狀，應立即就醫，切勿自行觀察或延誤治療；此外，冬季心血管疾病不僅發生於高齡族群，近年亦有年輕化趨勢，民眾應於氣溫變化劇烈時，重新檢視自身健康狀況，落實保暖、規律用藥與血壓監測，才能有效避免突發心血管事件。