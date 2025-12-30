不像心臟病的症狀反而更致命！肚子痛、突然超累注意了

▲肚子痛。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

你可能以為心肌梗塞應該是會出現「心絞痛」的症狀，但其實在長者和女性來說，有四分之一的人心肌梗塞發作時，並沒有心絞痛、胸痛症狀。反而是以極度疲累、呼吸不順、肚子痛等一般認為和心臟病無關的「非典型症狀」出現，這類患者常來不及求救，務必注意。

歐洲研究揭真相：近四分之一心臟病發「沒有胸痛」

心肌梗塞最常見的症狀是「胸痛」，可是有部份患者並沒有典型胸痛症狀，往往被忽略而延誤黃金救援時機。刊登在《歐洲心臟期刊》中一項研究，收集自2014年到2018年丹麥首都地區24小時醫療服務，以及緊急救護的電話資訊。分析發現，在5年期間共有8336例的心臟病發作救援，其中7222例病患是以胸痛為主要報案症狀，約佔72％，顯示胸痛確實是心臟病發的典型症狀。但統計也發現有24％的病患並無胸痛症狀，反而是以呼吸問題為主要表現。

無胸痛症狀的心臟病發患者，主要是79歲以上男性，而在女性的心臟疾病，更有高達4成沒有胸痛的典型症狀。這項研究發現，有胸痛症狀者有接受緊急救護者，是無典型胸痛症狀者的3倍。研究人員表示，沒有胸痛典型症狀，不僅造成患者疏於警覺，也易讓救護人員誤以為是良性非緊急疾病，而有來不及就醫的危險。

非典型心肌梗塞常見表現 呼吸困難、極度疲憊最容易被忽略

非典型心肌梗塞患者的發作症狀和一般認知心臟病問題可能並不相關。分析顯示，非典型的心臟病發症狀主要是：呼吸困難、極度疲憊、意識障礙、腹痛等。也希望藉此研究結果，提高大眾警覺，當年長患者和女性病患有以上非典型症狀時，不可忽略可能是心臟病急性發作徵兆。

一句「太累想趴一下」差點錯過救命時機

心臟內科醫師李聰明表示，年長病患和女性的心臟病常以非典型的症狀為表現，事實上在受訪當天，該院才搶救回一位非典型心肌梗塞患者。那位患者在辦公室顯現極度疲累的狀態，跟同事說她累得一定要趴一下了，所以她的同事有警覺，趕快送她來就醫，檢查發現患者的心肌梗塞指數(CK-MB/CK)過高，緊救處置而救回一命。

為什麼老年人和女性的胸痛常以非典型症狀為表現？

李聰明解釋，要能充份感覺到胸痛，必須是患者本身的神經傳導功能是正常的，因為胸痛的反應，是經由神經傳導到大腦，由大腦下指令，「感覺到」這是胸痛反應。而許多老年人有慢性病，尤其是糖尿病患，神經反應受到長期高血糖的破壞，神經傳導功能有障礙，因此患者對於疼痛、冷熱的感知都會比較差，所以較無法能充分反應疼痛的感受。而腦部曾經受損傷，如中風患者，則會影響大腦傳達指令的功能，無法判斷疼痛。而女性對疼痛的耐受性佳，可能不覺得有特別疼痛的感覺，所以也比較容易忽略。

症狀反覆或不明原因不適 應立即就醫評估

李聰明提醒，心臟病發的非典型症狀很多，很多患者常會主訴「好像喉嚨被緊緊抓住、喘、呼吸不適」。也有人是感覺講話講不太出來、極度疲累、手臂麻、手臂痠痛到舉不起來、肚子痛等。有些患者雖然會胸痛，但是胸痛常只持續3、5分鐘，一下子就恢復了，所以不以為意。他提醒如果有這些症狀，或是短暫疼痛持續發作，就要提高警覺，可能是心肌梗塞來報到。

