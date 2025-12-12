愛愛快高潮突「腦袋炸裂」！他趴床邊喘氣　醫列5病因：恐中風了

收看今健康讓全家「勁」健康。優質、強大、專業的健康知識新聞團隊，為您全家提供最實用、即時、正確的健康好文好片。

圖、文╱今健康／衛生福利部桃園醫院神經內科邱詡懷醫師

家住桃園35歲的阿志（化名）是一名上班族，平常身體健康、運動習慣也不錯。最近卻遇到一件讓他尷尬又害怕的事——每次和太太親密時，總會在快達高潮那一刻，突然感到頭部一陣「爆痛」，像有人用力敲擊後腦，疼痛延伸到整顆頭，痛到只能中斷行為、趴在床邊喘氣。起初他以為是壓力太大或姿勢不對，想說休息幾天就好，但症狀越來越頻繁，甚至連自慰時也會發作。幾次下來，他開始害怕再進行性生活。

於神經內科門診就醫後，經詳細問診與影像檢查，排除了出血與腦瘤等嚴重病因，才確診為「性行為頭痛」（Headache associated with sexual activity, HASA）。這類頭痛在男性較常見，疼痛多從後腦出現、在性興奮階段逐漸加重，於高潮時達到高峰。這種頭痛雖多為良性，但初次發作時一定要就醫，因為仍有少數病例與危險性腦血管病變有關。

性行為後頭痛如爆炸？5種危險原因別輕忽

蛛網膜下腔出血：

若在幾秒內出現「爆炸性頭痛」，像腦袋被重擊般劇痛，必須警覺是否為腦動脈瘤破裂造成的蛛網膜下腔出血。這是最危險的情況，應立即送急診檢查。

可逆性腦血管收縮症候群（RCVS）：

近年研究發現，性行為頭痛有相當比例屬於腦血管暫時性過度收縮。患者在高潮時出現爆痛，有時伴隨視力模糊、手腳無力。此狀況多會隨時間改善，但仍有引發中風的風險。

動脈剝離：

性行為中若有頸部扭轉或用力姿勢，可能造成頸動脈或椎動脈剝離。若頭痛合併頸部疼痛或暈眩、複視，應盡快做頸部血管檢查。

腦靜脈竇血栓：

血液濃稠、脫水或服用避孕藥者，靜脈壓升高時可能導致血栓形成。頭痛通常持續時間長、伴隨視力模糊或眼球脹痛，需及早治療避免併發症。

原發性性行為頭痛：

若經檢查無明顯異常，則屬於良性原發性頭痛。與血壓上升、肌肉緊繃有關，症狀多在幾分鐘至幾小時內緩解，可經由預防性用藥與放鬆訓練改善。

初次發作盡早檢查 別因尷尬延誤就醫

「性行為頭痛不是虛弱，也不是心理問題，而是大腦在提醒你。」只要釐清原因並排除危險病變，大多數人都能恢復正常生活。若頭痛突然、劇烈、或與以往不同，特別是合併噁心、嘔吐、意識不清、手腳無力等症狀，應立即就醫檢查。理解身體的訊號，是保護自己與伴侶最重要的第一步。

本文經授權轉自：今健康《性行為後頭痛如爆炸？5種危險原因別輕忽》