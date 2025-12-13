吃火鍋先涮肉錯了！醫推「黃金順序211」：吃飽不脹氣

▲冬天愛吃鍋，小心吃錯恐消化不良、腹脹又上火。（示意圖／視覺中國）

文／蕭子瑜中醫師

歲末天寒，一頓熱騰騰的火鍋是許多人冬季裡最期待的享受。從中醫的角度來看，火鍋不僅溫暖了身軀，更帶來一股由內而外的舒適感。然而，錯誤的吃法與湯底食材，卻可能讓您在享受完畢後，面臨消化不良、腹脹甚至上火等問題。

作為一名中醫師，今天來跟大家聊聊如何在寒冷的季節裡，聰明地搭配與食用，讓您在寒冬中享受火鍋的溫暖，同時兼顧腸胃健康。

為什麼冬天吃火鍋會讓身體覺得特別舒服？

在中醫理論中，冬季主「藏」，「藏」指收藏。此時外界溫度低，人體需要更多能量來維持體溫，陽氣容易潛藏於內。

1.溫暖直達臟腑： 火鍋的熱氣與溫度，能迅速補充人體的熱能，特別是能溫暖脾胃這個「後天之本」。脾胃得溫，運化功能增強，人體陽氣被激發，自然感到全身暖和、舒適暢快。

2.驅散寒邪： 許多湯底中會加入薑、蒜、蔥等辛溫食材，這些食物能「散寒解表」，幫助身體抵禦外界的寒氣入侵，達到禦寒保暖的效果。

哪些火鍋湯底或食材最容易「越吃越燥」？

「燥」在中醫裡指的是「熱性」或「實熱」，過度食用會耗損津液，導致身體失衡，俗稱「上火」。以下幾類是冬季火鍋中常見的「燥熱元兇」：

▼火鍋中常見的燥熱元凶。（圖／資料來源：昌盛堂中醫診所／由AI協作）

吃火鍋時有哪些搭配原則能幫助消化、不脹氣？

想要暖胃又不傷身，關鍵在於「清淡搭配」與「順序正確」。

1.先吃蔬菜，再吃肉

●原則： 避免一開始就大量攝取肉類或澱粉。

●建議： 理想順序應是蔬菜 → 澱粉（少量）→ 肉類。建議2：1：1的比例，大量的葉菜富含纖維，能提供飽足感，減緩後面肉類、脂肪的吸收速度，同時能中和湯底的熱燥。

2.湯底選擇「原味」為佳

●原則： 盡量選擇昆布、清雞湯、或搭配少量健脾理氣藥材（如：茯苓、山藥、陳皮）的湯底。

●提醒： 湯盡量少喝。火鍋湯煮久後，油脂、鹽分、普林含量飆高，不僅加重腎臟負擔，濃膩的湯水也會妨礙脾胃的消化功能，造成「濕濁內生」而脹氣。

3.調味料化繁為簡

●原則： 以天然佐料代替重口味醬料。

●建議： 盡量以白醋、蘿蔔泥、蔥、薑、蒜等天然辛香料為主。白醋有開胃消食、制約油膩的作用；蘿蔔泥有消積導滯的效果，能幫助分解脂肪與蛋白質，減輕脹氣。

飯後有哪些保養方式能減輕胃部負擔？

《黃帝內經》中提到：「食後不宜臥，臥則氣機不運，消化遲緩」，飯後保養亦是養生重點。

1.起身散步，助脾胃運化： 飯後稍微走動10～15分鐘（避免劇烈運動），有助於「氣機升降」，促進腸胃蠕動，避免食物滯留積聚。

2.穴位按摩，緩解脹氣： 用手掌溫熱後，順時針輕揉腹部，或按壓足三里穴（外膝眼下四橫指處），有健脾胃、理氣消脹的功效。

3.飲用茶飲，消食導滯：搭配陳皮或山楂： 若油膩肉食過多，飲用山楂陳皮茶。山楂消肉食油膩，陳皮理氣健脾，是解除火鍋積食的最佳搭檔。

○搭配麥芽或穀芽： 若澱粉類吃多，則飲用麥芽穀芽茶。

○提醒：山楂性酸，胃酸過多者請酌量。

▲中醫師建議，吃火鍋應先吃蔬菜，避免一開始就大量攝取肉類。（示意圖／記者黃士原攝）

不同體質的人適合怎麼吃火鍋？

中醫講究「辨證論治」，生活即中醫，吃火鍋也要依照個人體質來調整。

1.怕冷、手腳冰冷（陽虛或虛寒體質）

●特點： 畏寒喜暖，臉色蒼白，容易腹瀉。

●建議： 湯底可選薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等溫補湯底，或在清湯中加入薑片。多吃溫熱的肉類（羊肉、牛肉），搭配煮熟的根莖類（山藥、芋頭）和辛香料，幫助身體溫陽散寒。

●禁忌： 寒涼蔬菜（如大白菜）、冰飲、退火青草茶。

2. 容易上火、口乾舌燥（陰虛或燥熱體質）

●特點： 易口乾、口臭、便祕、手腳心熱、臉紅。

●建議： 湯底首選昆布、蔬菜清湯。多吃涼性或平性蔬菜（如：茼蒿、冬瓜、豆腐），搭配清熱潤燥的食材（如：白蘿蔔、水梨片）。肉類以雞肉、魚肉等平性食材為主。

●禁忌： 麻辣鍋、沙茶醬、羊肉、辣椒、濃烈酒類。

3.容易疲倦、氣短無力（氣虛或脾虛體質）

●特點： 飯後易腹脹、倦怠、說話無力、大便稀軟。

●建議： 湯底可選清淡的雞湯或排骨湯，並加入健脾益氣的食材如：山藥、茯苓。肉類和澱粉適量，重點在細嚼慢嚥，讓脾胃有時間消化。

●禁忌： 過量高纖維的生冷蔬菜（難消化）、冰飲、過度油膩的肉類。

中醫師小叮嚀： 吃火鍋最忌諱「快、急、燙」。食物過於滾燙會灼傷食道與胃黏膜，長期下來恐增健康風險。請細嚼慢嚥，享受食物的原味與溫暖，才能真正達到暖身不傷胃的養生之道。

