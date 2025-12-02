不只長下體！醫揭「3性病」容易爬上臉

▲感染梅毒初期會在口腔或嘴唇出現無痛性潰瘍。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

性病並非只長在下半身！泌尿科醫師陳鈺昕指出，感染疱疹、菜花或梅毒等性病時，病灶也可能「爬上臉」，進而冒出紅點、皮疹或潰瘍而導致破相。他解釋這3種性病的共同特點，除了靠性行為傳染外，也能透過口交、親吻和共用物品而感染，建議民眾要注意臉部異常，尤其性生活活躍者3～6個月應進行一次性病篩檢。

開業泌尿科診所院長陳鈺昕醫師在粉專發文衛教「容易出現在臉上」的3種性病：

1.疱疹：由單純疱疹病毒（HSV）引起，主要會侵犯唇部、口腔周圍，出現反覆發作的水泡與潰瘍，也可能透過親密接觸傳播到生殖器或臉上。

2.菜花：又稱尖銳濕疣，藉由人類乳突病毒（HPV）所感染，主要出現在生殖器部位，也可能在口腔周圍，於臉部出現肉色或淡紅色的小丘疹。

3.梅毒：感染初期會在口腔或嘴唇出現無痛性潰瘍，通常在第二期階段，患者臉上會冒出皮疹或有膿包的皮疹，並可能擴散到全身，且可能伴隨發燒、肌肉痠痛、淋巴結腫大等症狀。

▲過往有男子和朋友「同吹一支口琴」口腔長菜花。（圖／吳昭寬醫師授權提供）

陳鈺昕強調，上述性病皆可透過皮膚黏膜接觸和體液交換傳染，而因許多臨床症狀相似，因此單從臉上病灶難以辨別是性病或皮膚病，建議應尋求醫師協助才能確認病因，可藉由確認病史與接觸史、皮損特徵觀察，以及患部採樣檢測，精準找出感染源並對症治療。

許多性病感染後無明顯症狀，但仍具有傳染力，陳鈺昕提醒，一旦發現臉部異常，應即刻就醫；平時避免與他人共用個人物品，如牙刷、刮鬍刀與毛巾；安全性行為、完成疫苗接種及別輕忽高風險性行為；性生活活躍者，建議3～6個月進行一次性病篩檢，若有不安全性行為者則建議3週後再進行篩檢，才能預防性病蔓延爬上臉。