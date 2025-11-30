ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

冬天喝牛奶更營養　營養師曝真相：脂肪、蛋白質都變高

▲▼研究：喝牛奶最佳時間竟是「睡前」 。（圖／Pexels）

▲營養師指出，冬天是一年中喝牛奶的超值季節。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

冬天是一年中喝牛奶的超值季節！營養師指出，天冷會使牛隻營養狀況佳，產出的牛奶品質更優秀，冬季的牛奶脂肪、蛋白質與無脂固形物（礦物質、醣類等）含量都比夏天高。

好食課營養師林世航說明，相比於夏季酷暑，冬季氣溫適合奶牛生長，食慾增加使得牛奶產量提高，另外消費者天冷對於牛奶需求量降低，也使得牛奶廠商於冬季打出許多優惠，讓價格更加親民。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「冬天喝牛奶更營養！」林世航說，天冷使得牛隻食慾增加，不僅提高泌乳量，因為營養狀況佳，產出的牛奶品質更優秀，根據乳品工業同業公會提出的數值，冬季的牛奶脂肪、蛋白質與無脂固形物（礦物質、醣類等）含量都比夏天高。

不過有不少人在冬天會將牛奶加熱飲用，林世航則表示，牛奶加熱後，維生素B1、C等對於高溫較敏感的營養素會減少，但鈣質和維生素B2等牛奶中重要的營養則較不受高溫影響，還是可以靠牛奶喝到這些營養。

另外，林世航也特別提，過去乳品標章會明確寫出冬期品或是夏期品，但今年7月1日起農業部已全面改掉舊版鮮乳標章，民眾仍舊可從標章左上角，是注音符號還是英文字母去辨別注音符號是夏期品（4-11月），英文字母是冬期品（12月至翌年3月）。

【燒成廢墟】宏福苑慘遭惡火肆虐 震撼衛星對比照曝！ #香港

關鍵字： 牛奶 冬天 蛋白質 脂肪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

回應衛福部修法擋「直美」　形美外科醫學會：不溯及既往

瀚仕健康集團啟用新總部　打造全台首座「亞洲功能醫學旗艦新紀元」

冬天喝牛奶更營養　營養師曝真相：脂肪、蛋白質都變高

48歲男腹脹「竟是腸腫瘤塞爆」　醫示警5大徵兆：初期無症狀

早期無明顯症狀　醫示警「胃癌」5大徵兆：常誤認消化不良

天冷買感冒藥民眾增！吃錯恐傷肝失眠　6種常見成分藥師一次解析

「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣也佔9成恐「突破性感染」

「女友以為我不行」　上班族拒愛愛原因曝

讀者迴響

回到最上面