冬天喝牛奶更營養　營養師曝真相：脂肪、蛋白質都變高

▲營養師指出，冬天是一年中喝牛奶的超值季節。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

冬天是一年中喝牛奶的超值季節！營養師指出，天冷會使牛隻營養狀況佳，產出的牛奶品質更優秀，冬季的牛奶脂肪、蛋白質與無脂固形物（礦物質、醣類等）含量都比夏天高。

好食課營養師林世航說明，相比於夏季酷暑，冬季氣溫適合奶牛生長，食慾增加使得牛奶產量提高，另外消費者天冷對於牛奶需求量降低，也使得牛奶廠商於冬季打出許多優惠，讓價格更加親民。

「冬天喝牛奶更營養！」林世航說，天冷使得牛隻食慾增加，不僅提高泌乳量，因為營養狀況佳，產出的牛奶品質更優秀，根據乳品工業同業公會提出的數值，冬季的牛奶脂肪、蛋白質與無脂固形物（礦物質、醣類等）含量都比夏天高。

不過有不少人在冬天會將牛奶加熱飲用，林世航則表示，牛奶加熱後，維生素B1、C等對於高溫較敏感的營養素會減少，但鈣質和維生素B2等牛奶中重要的營養則較不受高溫影響，還是可以靠牛奶喝到這些營養。

另外，林世航也特別提，過去乳品標章會明確寫出冬期品或是夏期品，但今年7月1日起農業部已全面改掉舊版鮮乳標章，民眾仍舊可從標章左上角，是注音符號還是英文字母去辨別注音符號是夏期品（4-11月），英文字母是冬期品（12月至翌年3月）。