天冷買感冒藥民眾增！吃錯恐傷肝失眠　6種常見成分藥師一次解析

▲天氣冷感冒民眾增加，資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

隨著天氣轉冷，藥局內購買感冒藥的民眾明顯增加，不過感冒藥的成分多，不同成分對應的症狀也不相同，有些吃了過量可能傷肝、心悸，也有些要注意避免晚上吃造成失眠，藥師特別整理六大常見感冒藥成分及服用注意事項，幫助民眾在緩解症狀的同時也避免傷身。

藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒在臉書撰文分享，市售感冒藥品透過緩解症狀，讓身體可以好好休息，提升睡眠品質，讓身體有好的免疫力對抗病毒。

不過感冒藥有些是綜合成分，有的是針對特定症狀，民眾依照自身症狀選擇可能不容易。黃彥儒整理常見的市售感冒藥品六種成分與功效，還有特別注意事項供民眾參考。

首先是「解熱鎮痛劑」，常見成分如乙醯胺酚（Acetaminophen）。該成分能幫助退燒，緩解疼痛。除了止痛藥品及感冒藥品內含有乙醯胺酚，部分的止咳藥品及鼻炎藥品也會添加。因此要特別注意，未經藥師及醫師指示，不可重複使用，以免乙醯胺酚過量傷肝。

其次是「抗組織胺」，常見成分如氯菲安明（Chlorpheniramine），這種成分有助改善打噴嚏、流鼻水等症狀，但因有嗜睡、助眠的效果，吃了含抗組織胺的感冒藥，最好不要開車、騎車或操作危險器械，或請教藥師，選用第二代抗組織胺的成分；此外，抗組織胺可能有排尿困難的副作用，特別是有攝護腺肥大問題的長輩需特別注意。

第三為「解鼻充血劑」，常見成分如麻黃類藥品消旋鹽酸甲基麻黃（DL-METHYLEPHEDRINE HCL）和偽麻黃鹼（Pseudoephedrine）。可緩解鼻塞，使呼吸道暢通。但若使用過量，會有血壓升高、心悸、失眠的副作用。

第四種是「中樞神經興奮劑」，常見成分如咖啡因（Caffeine anhydrous），該成分可幫助收縮腦血管，加強乙醯胺酚的止痛效果，以治療頭痛。黃彥儒提醒，如果平時沒有喝咖啡的習慣，在晚上服用可能造成失眠，進而影響感冒的恢復，市售常見的止痛加強錠，會比一般止痛錠多加了咖啡因，因此睡前若是要吃含乙醯胺酚的感冒藥或止痛藥，建議選擇一般錠而不是加強錠。

第五種是「袪痰劑」，常見成分如癒創木酚磺酸鉀（Potassium Guaiacol Sulfonate）、水合萜二醇(Terpin Hydrate)，效果可增加呼吸道黏液的分泌，稀釋痰液，容易咳出。

最後則是「止咳劑」，常見成分如右旋美索芬（Dextromethorphen）、可待因（codeine）、諾司卡賓（Noscapine），都具有緩解咳嗽症狀的效果。一般有痰時應優先化痰再止咳，止咳藥品適用於感冒接近尾聲，氣管內已無痰液，乾咳時使用。食藥署也有特別提醒，可待因成分禁止使用在孕婦與未滿 12 歲的孩童身上，選購時要特別留意。