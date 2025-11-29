吃紅肉有損記憶力　研究：染牙周病、幽門桿菌會放大傷害

▲常吃紅肉、含糖飲等「發炎飲食」，又有牙周病或幽門桿菌感染，老年記憶減退情形更明顯。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

常吃紅肉、加工肉、含糖飲料等「發炎飲食」大腦可能提早退化。國內最新研究發現，若本身有牙周病或感染幽門桿菌，發炎飲食的殺傷力將升級，對「邏輯記憶」能力的影響尤為顯著；醫師說，若想避免認知功能早衰，應及早注意飲食、口腔與消化道健康，「三管齊下」效果更好。

這項研究由台灣大學流行病學與預防醫學研究所團隊，與台大醫院老年醫學部主治醫師周怡君進行，由台大教授程藴菁、台大雲林分院老年醫學部主任陳人豪共同擔任通訊作者，同時也是「台灣老年流行病學研究（Taiwan Initiative for Geriatric Epidemiological Research, TIGER）」長期前瞻性研究共同主持人。

周怡君表示，研究團隊根據TIGER資料，在2011至2013年間，納入台北市605名長輩，長期追蹤8年，期間除測量其日常飲食的「發炎力」，並每2年反覆以相同指標測量各種認知能力，再分析飲食與認知之間的關係。

研究結果顯示，飲食愈偏向多紅肉、內臟類、含糖飲料或精緻澱粉，在邏輯記憶測試中的缺損也愈明顯，其立即回想、事後回憶的能力都有衰退；若攝取較多低發炎食物，例如綠色、黃色蔬菜，及茶與咖啡等，則認知缺損情形相對較不顯著。

此外，由於牙周病、幽門桿菌感染在高齡族群中相當常見，故此研究也納入這2種慢性感染，並觀察其若加上發炎飲食，對認知的影響有無加成效果。

▲感染幽門桿菌常造成胃部不適，若又習慣吃紅肉等發炎飲食，恐加深對記憶力的負面影響。（圖／資料照）

周怡君說明，TIGER資料顯示，長者約2成5有牙周病，幽門桿菌陽性則接近一半，而經分析後發現，若有這2種疾病其中1種，飲食又偏發炎，邏輯記憶缺損程度將甚於無牙周病、幽門桿菌感染者，顯示口腔、胃部的發炎會使效應疊加。相關成果已發表於知名醫學期刊《Journal of the American Geriatrics Society》。

周怡君解釋，此研究結果與近年提出的「腸腦軸」及「口腔菌相失衡」概念一致，推測當飲食偏發炎，再加上牙周或消化道感染，可能都會使口腔、腸道微生態失調，導致腸道通透性上升，進而加劇全身性發炎反應，並波及大腦，造成認知缺損提前出現，「就像3種發炎訊號夾擊腦部，影響記憶力」。

周怡君提醒，認知能力衰退可能是失智症早期症狀，2者息息相關，預防不能等到記憶變差才開始，牙周病、幽門桿菌均需及早介入治療，飲食調整最好也能在中年前做起，應減少加工肉、內臟及紅肉、含糖飲料，多吃蔬菜，適量喝茶和咖啡，才能有效為日後記憶力打底。