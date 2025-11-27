新北流感疫苗剩8萬劑　65歲以上接種抽iPhone 17

▲新北市衛生局呼籲長者要接種流感、新冠疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

近期氣溫下降，呼吸道病毒更為活躍，高風險者要盡快接種流感疫苗！新北市衛生局指出，本年採購103萬劑公費流感疫苗，目前剩餘約8萬劑，只要65歲以上市民在12月31日前接種流感疫苗或COVID-19疫苗，還可參加抽獎活動，有機會獲得iPhone 17 Pro Max等多項大獎。

依據疾管署監測資料顯示，本年流感季已累計325例重症病例及45例死亡，其中感染民眾有94%未接種本季流感疫苗。新北市衛生局疾管科科長王美華指出，接種疫苗是預防流感及新冠最有效的措施，為提供市民更完善保護，降低感染後引起併發重症或死亡的風險，已協調衛生所及合約院所於開診時間提供隨到隨打服務。

王美華說，凡65歲以上市民自114年10月1日至12月31日止，於新北市接種流感疫苗或COVID-19疫苗還可參加「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」活動，不僅每周抽出多名千元禮券得主，於115年1月7日的期末抽還有機會獲得iPhone 17 Pro Max等多項大獎。

王美華提醒，近期東北季風來襲、氣溫變化明顯，接種疫苗後約2周才能獲得足夠保護力，符合公費接種對象的市民朋友，要儘早前往合約院所或社區接種站接種，更多相關資訊可至新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢。