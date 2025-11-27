退休師煮菜「越煮越鹹」竟白內障+散光釀禍　醫揭手術治療時機

▲長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉說，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質。（圖／陳宏吉提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名65歲老師在退休後熱衷於烹飪與園藝，但最近半年來視力逐漸模糊，特別是夜間開車時，對向來車的燈光會出現嚴重的眩光與光暈，不僅如此，平時看食譜和手機也變得越來越吃力，做園藝時會誤剪花草，還把食譜上的鹽巴3匙看成8匙，讓家人頻頻跟她反映做菜越來越鹹，最後就醫才知道是白內障合併散光。

收治個案的長庚醫院眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉表示，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質。不過並非一發現白內障就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能做，而是當白內障的症狀開始顯著影響日常生活品質，如閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，才應考慮手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳宏吉提醒，一旦症狀開始干擾日常活動，應及早與眼科醫師評估，才能避免白內障過熟造成的其他風險；且術前溝通非常重要，醫病雙方要詳細討論，根據自身用眼需求選擇合適的術式與人工水晶體，才能降低二次白內障發生機率，確保術後重現清晰視力。

人工水晶體種類多元，並非價格越高越好，陳宏吉指出，應根據患者的生活型態與視覺需求，與醫師詳細討論後，選擇最合適的人工水晶體。該名退休老師術後成功解決白內障和散光問題，也讓她擺脫眼鏡束縛，重拾對烹飪和園藝的熱情，開心直呼感覺像是重獲新生。