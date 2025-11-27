台大醫學院長贊成終結直美　沒有完整訓練「做醫美只是當工人」

▲台大醫學院院長吳明賢出席2025智慧健康新紀元－科技賦能，促進全民健康論壇受訪談醫學美容嚴管。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部整頓醫美亂象，擬修法要求執行醫美須接受一般醫學訓練（PGY）、醫美診所接受評鑑。台大醫學院院長吳明賢今日受訪表示贊同，台大醫院每年都會收到3到4個因為做醫美導致患者變成植物人甚至致死的個案，衛福部嚴管才是正本清源。PGY訓練才能讓醫師具備完整訓練與臨床實習，如果僅剩下技術面「其實就是去做工人」。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，要求執行非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受一般醫學訓練（PGY），也把過去醫學生畢業後，沒有進入醫院接受訓練直奔醫美診所（直美）之路堵死。

因為相關規範溯及既往引發醫界兩方論戰，昨日醫事司與40個相關醫界團體開會之後，確立直美醫師的關門條款，108年之後醫學系畢業生，需完成2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務，未完成者則需要補訓。

吳明賢過往擔任台大院長時曾談及直美現象，現在擔任台大醫學院院長更肩負培育新一代醫學生的重任，他今日出席2025智慧健康新紀元－科技賦能，促進全民健康論壇接受媒體聯訪，直言相關制度改革對於醫師從事醫美的訓練會更好更完整。

吳明賢表示，國內醫學教育從7年制變成6年制，7年制最後1年是實習，要有臨床經驗；6年制加上2年PGY，讓醫師具備完整訓練與臨床實習，才能變成可以獨立執業。還有人說PGY訓練沒有教打雷射，其實重點根本不是儀器，而是整個醫美過程還是牽涉許多醫療專業知識，衛福部這樣是正本清源、釐清是正確的。

吳明賢說，「不要以為自己不會遇到問題」，台大醫院每年都會收到3到4個做醫美出意外而後送的病患，很多送來已經是植物人狀態，甚至死亡；就連打肉毒都可能會導致失明。

吳明賢也提到，有些年輕醫師認為，不需要經過兩年訓練，改（投入醫美）就可以賺很多錢，可是他沒有醫學完整的訓練，把醫療簡化為技術操作「其實就是去做工人」，他也反問，若只剩下操作層面的工作，「那假如這樣都可以說得通，我幹嘛要請醫師？我請護理師也可以來打。」

吳明賢強調，媒體報導的醫美糾紛只是冰山一角，但為何有些醫師仍趨之若鶩？因為他可能覺得賠個五百萬，只要多做幾個就可以賺回來。可是醫療不能當作生意來看待，醫療是為了要保障健康跟生命安全，如果當作生意看待一定會很慘，且最後受害的一定是民眾。