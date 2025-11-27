全國「脂肪肝」智慧篩檢啟動　3年內擴展到25家醫院

▲產官學界今宣示啟動大型智慧篩檢計畫，預計3年內擴展至25家醫院。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

脂肪肝威脅不容忽視，台灣平均每10人中超過3人有此問題，但民眾對其危險性認知有限。專家指出，若有脂肪肝，心肌梗塞風險將增加1.5倍、腦中風1.4倍、肝癌更高達2倍，平均減少4年餘命；為讓高危險群更早被發現，產官學界今宣示啟動全國性智慧篩檢計畫，希望改善診斷落後的現況。

台灣肝臟研究學會今攜手高雄醫學大學、中山大學、台灣生醫大數據科技與台灣諾和諾德簽署合作備忘錄，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計3年內擴展至25家醫院，目標打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網，並建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，推動精準醫療也呼應健康台灣計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣肝臟研究學會會長劉俊人表示，台灣成人中高達3到5成罹患脂肪肝，患者的心肌梗塞、腦中風風險都顯著上升，愈早診斷、介入，愈能降低進展機率；近年國際已將「非酒精性脂肪肝」正名為「代謝性脂肪肝」，強調脂肪肝不是單純肝臟疾病，而是代謝異常警訊，若惡化，將進展為「代謝性脂肪肝炎」，恐引發肝纖維化、肝硬化與肝癌。

高醫代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍指出，傳統肝臟超音波、肝纖維化掃瞄等檢查，成本昂貴且影像判讀恐不一致，導致許多患者未能被早期診斷、治療，智慧篩檢與非侵入性技術可提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，可望突破現行篩檢瓶頸，高醫也將率先作為示範場域。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻強調，台灣面臨超高齡、低生育率雙重挑戰，預防導向照護不可或缺，而脂肪肝即為目前相當需要跨科整合的慢性病議題，已在歐美造成龐大醫療與社會成本，台灣若能提前結合科技和醫療量能，將有助減少肝病及心血管疾病負擔，成為健康政策的重要示範。