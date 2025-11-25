快訊／蘇丹紅化粧品再增2品項　食藥署開罰原料進口商500萬

▲台南市稽查蘇丹紅化粧品。（圖／台南市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今再度公布蘇丹紅化粧品最新清查結果，更新統計至今共涉及20項產品。食藥署今表示，除了要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售之外，也針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」裁處500萬元罰鍰。

食藥署今天公布新增2品項驗出含有蘇丹紅的化粧品為台中市孟鄉生化科技股份有限公司的「辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷) 」（恬雅生物科技有限公司委託）和「Dr.future長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜」（益通泰商業有限公司委託）。

食藥署表示，會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游12家業者，更新統計至今共涉及20項產品，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售，本案因違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，係屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業，屆期未完成者，得依同法第24條處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處500萬元罰鍰。

食藥署提醒，化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。唯有透過法規遵循與產業自律，以科學基礎確保品質與安全，方能維護產業信譽並提升台灣化粧品的國際競爭力，使消費者安心使用。

