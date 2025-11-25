台大醫院導入全台首批「雙腔無導線」心律調節器　突破治療侷限

▲全台首度導入「雙腔無導線心律調節器」，台大醫院為心搏過緩病人開啟治療新紀元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣每年約有7500名患者需裝置心律調節器治療保命，台大醫院今（25）日發表醫療成果，創全台之先，成功導入國內首批「雙腔無導線心律調節器」 臨床植入，突破多年以來無導線節律器僅能單腔起搏的侷限。79歲的鄭小姐就是其中一例，她接受化療過程中引發心律不整，心跳一度降至每分鐘僅40下，日常生活中老是喘個不停，嚴重受到影響，在植入新型心律調節器之後，終於恢復正常。

台大醫院宣布心臟內科心律不整團隊再創國內醫療里程碑，自2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，引進「雙腔無導線心律調節器」，成為台灣唯一合作醫療中心，並且成功完成國內首批 「雙腔無導線心律調節器」 的臨床植入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院在臨床試驗期間共完成5位患者植入，追蹤時間近三年，研究結果顯示，裝置運作穩定可靠，心房與心室可維持良好同步性，患者在心臟功能、運動耐受度與生活品質等方面皆獲得顯著改善。該系統已於今年9月獲食藥署核准上市，預計於11月底至12月初正式納入臨床照護，預計12月將再為3位適合病患安排治療。

台大醫院心血管中心醫師劉言彬指出，一旦心跳過慢，病人不僅走路發喘，若心臟停超過3秒 ，甚至會暈厥，引發跌倒、外傷等意外，更嚴重者還會導致心臟受損、心臟驟停；必須接受心律調節器治療。

劉言彬分析，國內約8成患者接受傳統有導線的雙腔心臟節律器，肉眼可見胸部疤痕和心臟節律器凸起的位置，且有手臂、肩部活動限制，最令人憂心是容易發生血液或皮膚的感染，一旦必須移除導線時，手術風險高，甚至有死亡機率。

另有約2~4%患者接受無導線心臟節律器置入（心室起搏），劉言彬表示，單腔無導線節律器無法進行心房起搏，因而限制適用族群。由於心房肌層比心室更薄，如何將僅重 2.1 公克的無導線起搏器穩定固定於心房壁上是一大技術挑戰。因此，雖然心室型無導線節律器已上市多年，但能進行心房起搏的系統直到今日才得以廣泛臨床應用。

劉言彬表示，無導線心臟節律器完全植入於心臟內，胸部沒有可見疤痕或隆起，沒有導線，沒有手臂活動限制。不過缺點是，相較於傳統心臟節律器，電池壽命較短，但仍可透過微創方式取出舊裝置並植入新節律器，不需在體內另裝新系統。目前單腔無導線心臟節律器在特殊、無法放置傳統節律器時有健保給付，至於雙腔目前正在申請特殊情況健保給付。

台大醫院心律不整團隊強調，雙腔無導線心律調節器適用於血管條件受限、感染風險高或曾多次導線置換的病人，本次導入象徵台灣在心律調控治療領域邁出關鍵一步，預期將為國內心律不整治療帶來重大變革。