蘇丹紅化妝品「鎖定12業者」　食藥署再驗原料濃度：確認是否蓄意

▲食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣首次在化妝品驗出禁用蘇丹色素，衛福部食藥署今（22）日表示，追查新加坡原料輸入商「亦鴻企業有限公司」下游業者，排除非國內與原料出口商，總共有12家業者列入調查，最快下週一公布受影響狀況。另外，正對問題原料進行「定量檢測」確認蘇丹紅濃度，釐清是否蓄意添加，也發文請新加坡政府協助調查。

因應國際間傳出有化妝品摻入蘇丹色素原料，食藥署11月4日起行文通知國內相關業者，還在網路平台抽驗疑似問題產品，結果一抽發現中國大陸製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」驗出禁用色素蘇丹4號1.3 ppm；另一方面，藤生物科技股份有限公司主動通報，確認「專心護唇油-莓紅版」3批號檢出蘇丹4號。相關結果已於昨日公布。

食藥署說明，追查綠藤生機原料是從進口商「亦鴻企業有限公司」購入，亦鴻公司則是從新加坡輸入 Campo Research( Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方原料，且其中3批原料也經食藥署國家實驗室檢驗確認檢出蘇丹4號，亦鴻公司提供相關下游共14家業者，食藥署要求48小時內清查回報使用狀況，未確認安全不得上架販售。

▲上海儷柔為國外業者，傑艾莉則為原料出口業者，食藥署持續追查另外12家國內業者。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長王德原今日表示，14家業者當中，有1家非國內業者及1家原料出口商，對國內化妝品無影響，優先排除，剩餘12家業者分布於7縣市，地方衛生局今日都有出動到現場調查，因為假日有部分業者尚聯繫不上，受影響品項、回收量還有待衛生局確認，若有相關資訊最快下週一公布。

王德原指出，食藥署在檢測發現蘇丹色素訊號後立即公布，目前包含護唇油和問題原料都還在進行定量檢驗，釐清內含濃度高低，如果濃度不高可能是不小心污染，但如果檢出量很高，蘇丹紅是人工色素，業者又標榜原料是天然萃取，則明顯涉及摻偽假冒，精準定量是作為法律判決的依據。

然而問題原料業者在新加坡，王德原表示，已經在11月14日發文詢問新加坡衛生主管機關HSA有關新加坡原料商CAMPO RESEARCH PTE LTD原料檢出蘇丹紅色素疑義，但尚未回應；也會和行政院消保處研議是否能提供業者相關協助措施。