衛福部將實地查核「藝人閃兵案」3醫院　最快2周有結果

▲多名藝人涉閃兵被拘提。（圖／記者陸運陞、陳以昇攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人閃兵案延燒，衛福部上月底發文請台北市衛生局調查負責複檢的台大、北榮和三軍總醫院。衛福部醫事司副司長劉玉菁今（21）日表示，根據衛生局的回報，醫院已經提供書面資料，但是還要了解流程，已再度行文請衛生局安排實地查核，最快2周內有結果。

內政部長劉世芳上月表示，有「特定不肖醫師」配合閃兵集團造假，更提到112年全體役男「免役率高達16%」，但對照現在全台健保資料，認定免役率不可能這麼高，且發現很多偽造不實陳述，過程涉及造假，內政部會跟國防部啟動體位標準修正；衛福部醫事司則於10月底發文請台北市衛生局調查「負責複檢」的台大醫院、台北榮總和三軍總醫院。

衛福部長石崇良今日受訪被問及查核進度，他表示已經交由地方衛生局了解，相關內容調閱病歷，甚至要對當事人進行訪查，目前還在進行中，有完整訊息時會再跟大家說明。

劉玉菁今日說明，根據北市衛生局回報，目前醫院有提供書面資料，但是要了解流程，已經於11月4日再度行文安排實地查核，找專家一起去，包含不實診斷書、病歷記載，都是違規行為，如果發現需要懲處，最快兩周內會有結果。

醫事司司長劉越萍日前受訪表示，大型醫學中心體檢經手人員眾多，要造假「從頭到尾都覺得好怪」，但會透過本次案件來系統性回溯兵役複檢資料，先從「高血壓異常個案」釐清開診斷書醫師與醫院管理是否有疑問，若真有醫師勾結造假，最嚴重恐撤照。