「運動後拉筋」無法防痠痛　醫：睡飽吃好更有助恢復

▲研究證實運動後光靠拉筋，對於預防肌肉痠痛的效果非常有限。（圖／pexels）

記者邱俊吉／綜合報導

不少人運動後常被規勸一定要拉筋以免肌肉痠痛，還強調這樣恢復會更快，但近年陸續有專家發現此非事實。復健科醫師王思恒今於臉書分享一項韓國研究，顯示運動後拉筋對於肌肉痠痛、肌力及之後的運動表現等，相較未拉筋均無差異，這也證實運動後若單做拉筋，對於生理恢復幾乎沒有幫助。

該研究由韓國仁荷、大邱大學的專家共同進行，研究團隊在8個大型資料庫中搜尋相關文獻，最終納入15項研究、涵蓋逾400名參與者，分析運動後拉筋的效果，包括一般常見的靜態拉筋、動態拉筋，以及更複雜的「本體神經肌肉促進術」（PNF）。

結果顯示，運動後拉筋不論用哪種方法，對於多數人最關心的幾項指標，例如肌肉痠痛、肌力、運動表現等，全部皆無明顯改善。研究團隊並進行多種分析，確認此結果具有一致性，沒有特別偏向某一種結論的情形。

研究團隊認為，運動後拉筋不僅安全又容易操作，但若希望單靠拉筋就能消除痠痛、加速恢復或提高表現，事實與想像可能會有落差。

對此，王思恒寫道，拉筋當下的「鬆開感」確實能讓人放鬆，不過從研究結果來看，拉筋對於生理恢復的幫助微乎其微，運動後不是不能拉筋，但不必神化，若時間不夠，不拉筋也不用內疚，只要睡得好、吃得好，幫助肌肉修復的作用都勝過拉筋。