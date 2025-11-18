ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打

▲台北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

秋冬恐再面臨一波流感疫情，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較113年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。

北市衛生局疾管科張惠美科長表示，統計10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65歲以上長者24人），9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中7例死亡，年齡均為50歲以上。

接種疫苗不只保護自己，也可保護家人，學齡前嬰幼兒為流感高風險族群之一。張惠美說明，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒的家長，儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

張惠美提醒，目前北市有超過350家合約醫療院所提供公費流感疫苗及新冠疫苗接種服務，另北市立聯合醫院十二區院外門診部於11月每周六上午加開疫苗專診，提供流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種服務，免收掛號費，民眾可多加利用有關疫苗接種資訊可至台北市衛生局網站首頁/主題專區/公費流感疫苗及新冠疫苗接種專區或洽12區健康服務中心諮詢。

