日本流感病例暴增1.5倍　國內公費疫苗剩不到90萬劑

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本流感病例暴增，東京都本月中旬發布流行警報。我疾病管制署副署長曾淑慧表示，今年日本流感疫情趨勢和台灣類似，都有提早進入流行的趨勢；值得注意的是，日本最近一週疫情快速上升，個案數和前一週相比多1.5倍，提醒民眾赴日前評估接種流感疫苗，且應該提前2周接種以得到足夠保護力。

外電報導指出，日本東京都政府繼10月初宣布進入「流感流行季節」後，11月13日正式宣布進入流感「流行警報」狀態。這也是東京都時隔16年來首度在11月發布流感的流行警報，顯示疫情擴散速度遠超預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，鄰近國家如日本、韓國疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，東亞/東南亞主要流行型別為A(H3N2)；北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A(H1N1)及A(H3N2)。

根據疾管署監測，今年國內流感疫情提早於9月中旬進入流行，11月初脫離流行，上週（11/9-11/15）國內類流感門急診就診計93,247人次，較前一週下降9.1%，根據疫情推估將於12月上旬開始升溫，且冬季流感重症、住院人數都會超越秋季一波。

曾淑慧說明，今年日本流感疫情和台灣有點類似，都有提早情況，日本往年會在11月進入流行，但今年9月底10月初就進入流行，且日本最近一週疫情快速上升，病例數和前一週比多了1.5倍，急劇增加。

國人經常赴日旅遊，近期接連有賞楓、賞雪行程安排高峰，曾淑慧提醒，如果屬於高風險、公費流感疫苗接種對象，要盡早接種疫苗，如果非公費對象，也可以和醫師討論評估自費接種疫苗，流感疫苗需要兩週產生足夠保護力，一定要提早做好準備。

疾管署統計截至今年11月17日，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，創下歷年最高，疫苗剩下不到90萬劑。曾淑慧表示，月底會再評估是否增購疫苗。另外，新冠疫苗接種累計132.9萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種7,461人次。