代孕修法「暫持保留態度」　石崇良：還需凝聚共識

近期男同志代孕爭議不斷，衛福部《人工生殖法》修法草案已經送行政院，內容侷限在單身女性、女同志，不包含代理孕母。衛福部長石崇良今（14）日受訪表示，代理孕母議題還有很多需要討論與凝聚共識的地方，所以在修法、立法仍屬於保留態度。

相關爭議始於台灣一對男同志伴侶「壹零出4啦」，他們在社群平台分享赴墨西哥代孕4胞胎的經歷，引發外界討論。另又有一名赴美國尋求代孕的男同志發文聲稱「不需要做產檢」，還公開上傳孕母生產過程的無碼畫面，結果遭網友起底他疑似是慈濟醫院現職骨科醫師。

石崇良今日出席台灣優衣庫公司(UNIQLO Taiwan)全球送暖行動發熱衣捐贈社工儀式，他會前受訪表示，代理孕母的議題在日前因考試出題也曾引發一波的討論，到今天的爭議也是一樣，這表示該議題在台灣社會還是有不同的看法，就個人隱私他盡量不談論，但對每一個人的選擇予以尊重。

國內《人工生殖法》多年未修，國健署研議修法時因為代理孕母爭議大，決定先脫勾處理。國健署長沈靜芬上午出席活動時表示，《人工生殖法》修法版本已送進行政院，內容侷限在納入單身女性、女同志，這次修法主要重點在於強調女性自主權，「如果她有自己的卵子、有她自己的子宮，當她想要懷孕、生小孩、養育小孩，政府是站在支持的立場去協助她。」

石崇良也強調，「代理孕母議題到目前還有很多需要討論跟凝聚共識的地方，所以還是屬於保留的態度，在立法（修法）的部分。」