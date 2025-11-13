定調「芬普尼蛋是個案」遭藍綠炮轟　食藥署長認：是推論

▲衛福部長石崇良（左）與食藥署長姜至剛（右）回應芬普尼雞蛋問題。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆市售雞蛋殘留農藥「芬普尼」引發民眾恐慌，食藥署長姜至剛在事件爆發最初召開記者會定調是「個案」，且未擴大抽驗市售雞蛋，今日引發朝野立委批評。姜至剛解釋，是依據多年來4千多件的隨機抽樣，今年以前都是合格，因此推論是個案，他也坦言，「目前是個案」但不排除橫向還有更多案例。

農業部針對彰化縣文雅畜牧場「芬普尼蛋」檢驗發現雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」。立法院社福衛環委員會今日請衛福部長石崇良就「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告並備詢，不過朝野立委紛紛關心食藥署芬普尼毒雞蛋事件調查處理狀況。

國民黨立委陳菁徽指出，昨天檢調已經抓到雞農違法使用農藥，相關藥物取得不難，質疑姜至剛在第一天就定調為「個案」的根據為何。

姜至剛回應，因為抽樣是隨機的，多年來約4千多件的隨機抽樣，在今年以前都是百分之百合格的，因此推論是相對合格。他認為，目前因為看到是個案，但不放棄橫向可能還有更多，跨部會也會合作。

民進黨立委林淑芬則質疑姜至剛表態「擴大百分百稽查對不起科學」不會擴大抽驗市售雞蛋，格子籠雞的飼養環境空間小，雞隻無法清除身上寄生蟲，環境清消可能還不足，才有噴藥的情況。「全台灣的蛋90%是格子籠雞，你相信只有文雅牧場會這麼離譜嗎？」

林淑芬強調，我們要的食品安全標準不是急性中毒，也不是姜至剛用學者身分聲稱再抽查不科學，「這樣的講法不是溝通、風險的溝通不是這樣子。」

國民黨立委王育敏強調「禦敵從嚴」現在國內就是有驗出芬普尼蛋，市場上面可能還有，稽查密度應該再加強，讓大家放心；也應該針對籠飼雞蛋抽驗的頻率去提高、強化。

石崇良回應，未來會加強風險溝通，讓民眾安心，並提醒相關注意事項，但今年情況與2017年不同，當年沒有例行抽樣，目前農業部也已加強畜牧場管理，雖不能說完全放心，配合檢調、農業部查驗，有發現橫向會再抽查。針對籠飼蛋，石崇良也允諾會強化抽驗。