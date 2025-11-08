破解發炎與憂鬱連鎖反應　蔡世仁揭精神醫學新方向

▲蔡世仁醫師的研究釐清發炎機制與憂鬱症等精神疾病的關係，深獲國際重視。（圖／蔡世仁提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

入選史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」，並名列台灣醫師前20傑，台北榮總精神醫學部教授蔡世仁認為，他與團隊在學術領域最具突破性的發展，是從免疫學角度來理解精神疾病，並以系統性整合研究方式，釐清「發炎」與憂鬱症、躁鬱症及思覺失調症的關聯，立下重要里程碑。

蔡世仁指出，精神疾病與阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化疾病不同，「患者的腦部和一般人相比，幾乎看不出差異」，相對較缺乏可確診的病理依據，導致研究難度也較高，使研究者有長達數十年的時間都在摸索，「感覺像瞎子摸象，大家很努力整合零散的影像、生理資料，才慢慢拼出精神疾病的樣貌」。

在此背景下，蔡世仁聚焦於發炎反應與情感型疾病的關聯，並爬梳出一條明確的路徑。他表示，相關概念最早並非由他與團隊提出，但經分析國際研究成果後，發現介白素6（IL-6）等發炎因子濃度升高，可能影響腦部灰質體積與神經連結性，導致情緒調控異常，認知功能也會下降。此成果被國際廣泛引用，也使精神醫學與免疫機制的關聯更加明確。

不在人生規劃中的研究路

回顧研究歷程，蔡世仁笑說，其實最初並未計畫成為研究者，當年是在因緣際會下，與時任陽明大學教授黃銀河合作，開始利用安非他命誘發的老鼠模型觀察腦部變化，也點燃他探討精神疾病生理連結的強烈熱情。

蔡世仁指出，台北榮總後來成立國內首個老人精神科，他和時任主任黃正平開始研究失智患者合併妄想、暴力或異常行為的現象，並發現相關變化往往與腦部退化、慢性發炎反應有關，於是進一步從免疫學及基因層面探索，才得以驗證發炎和情感性疾病的關聯。

▲台北榮總精神醫學部展現雄厚學術實力，蔡世仁認為醫師之間有良好合作默契是重要關鍵。

對於台北榮總的精神醫學研究實力，蔡世仁說，精神醫學部連續多年有多位醫師名列「全球前2%頂尖科學家」，顯示團隊的研究文化已趨成熟，特別是精神醫學研究常需要跨領域合作，單一研究者難以兼顧所有環節，不過部內醫師已建立起分工、共享的默契，方可持續產出卓越的學術成果。

蔡世仁並說，台北榮總精神醫學部的良好氛圍，這些年也吸引愈來愈多新血投入，「最近招募4位醫師，結果超過40人來報名」，這是對北榮的肯定，也顯示年輕人對精神醫學研究挺有興趣，相較於早年經常招募困難，已不可同日而語。

每天睡5至8小時促進大腦「排毒」

針對研究發現可提供給民眾的建議，蔡世仁說，身體若長期處於慢性發炎狀態，免疫系統過度活化，將影響腦部功能與情緒調節，也會增加憂鬱、焦慮風險，所以每天最好維持5至8小時的充足睡眠，因為睡眠能促進腦部膠淋巴系統清除代謝廢物，穩定神經運作，是降低發炎的關鍵。

此外，均衡飲食、適度運動並維持腸道健康，都有助於免疫調節，而好的魚油、益生菌等營養素，則可輔助身體免疫恢復平衡，另壓力管理及規律作息，則能進一步穩定情緒。

蔡世仁表示，精神疾病不只是心理問題，也可反映整個人體系統的健康狀況，且隨著免疫研究、AI分析技術持續進展，精神醫學的生物學基礎愈來愈踏實，也期許台灣未來的精神醫療可更貼近身心靈合一的實證醫學。