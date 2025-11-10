▲ 醫師也驗證！蒼藍鴿靠EVO ICL新型植入式隱形眼鏡重拾清晰視界。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

近視困擾，不只是生活上的不便，更影響專業表現。身兼兒科、減重醫師與健康知識YouTuber的蒼藍鴿，近視度數約400度、散光75度，夜間瞳孔較大，對夜視品質特別在意。拍片或看診時，眼鏡常起霧、反光，讓日常生活與工作受限。為了改善視力並兼顧安全性，他選擇大學眼科的EVO ICL新型植入式隱形眼鏡，成功告別眼鏡生活。

▲▼近視影響生活與專業表現，蒼藍鴿選擇大學眼科EVO ICL新型植入式隱形眼鏡專屬訂製晶體告別眼鏡困擾 。（圖／記者鄭遠龍攝）

隨著台灣近視人口持續攀升，視力矯正技術也迎來『第四次革命』。大學眼科今年引進全新一代EVO ICL新型植入式隱形眼鏡後，門診詢問度飆升，成為2025年最受矚目的矯正技術。知名醫師兼YouTuber『蒼藍鴿』也於10月親自體驗，術後視力恢復至1.2並高度滿意，進一步推升EVO ICL新型植入式隱形眼鏡在醫界的討論熱度。

蒼藍鴿表示，過去曾考慮近視雷射，太太也做過手術，效果不錯，但其夜間瞳孔較大（約7mm），擔心術後出現眩光、夜間視力品質下降，一直猶豫不決。直到了解EVO ICL新型植入式隱形眼鏡晶體可逆、可取出，且夜間視力表現穩定，他才放心進行手術。術後恢復速度超乎想像，鏡片植入後「立刻就能看見」；一眼手術約15分鐘就完成，且隔天視力恢復到1.2，讓他能正常看診、拍片，整體效果令他非常滿意。

▲▼蒼藍鴿過去拍片、看診受眼鏡反光或戴口罩起霧困擾，選擇大學眼科EVO ICL新型植入式隱形眼鏡手術後，隔天視力恢復清晰，順利告別眼鏡生活 。（圖／記者鄭遠龍攝）

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師指出，「自7月份推出EVO ICL新型植入式隱形眼鏡以來，詢問度已飆升逾20倍，每月手術案例超過百例。」EVO ICL新型植入式隱形眼鏡晶體放置於虹膜與天然水晶體之間的後房位置，採專利微中央孔設計與高生物相容Collamer®專利材質，可長期安全共存，必要時仍可取出或升級，是其最大特色。適用於21至60歲、近視300度至2000度、散光100至400度族群。

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師強調，「微中央孔能維持術後眼壓穩定，保護角膜內皮細胞，確保長期安全與清晰視力。」新莊大學眼科院長陳威霖醫師補充，角膜厚度足夠、度數中低者適合近視雷射；角膜厚度不足、度數較高，或希望保留可逆選項的人，EVO ICL新型植入式隱形眼鏡更適合。醫師會依個人角膜條件、瞳孔大小及生活需求，建議最適合的矯正方式。

▲▼ EVO ICL新型植入式隱形眼鏡晶體放置於虹膜與天然水晶體之間的後房位置，微中央孔設計與Collamer材質確保長期安全與穩定視力，手術微創快速，多數患者隔天即可恢復清晰生活 。（圖／大學眼科提供）

新莊大學眼科院長陳威霖醫師分享一對醫師情侶患者案例，女生因度數較高選擇EVO ICL新型植入式隱形眼鏡，男生則做近視雷射，兩人術後恢復良好。他強調，「只要依照個人條件與需求，就能找到最合適的視力矯正方案。」

新竹大學眼科主任胡裕昇醫師表示，「EVO ICL新型植入式隱形眼鏡手術從麻醉到完成僅需20至30分鐘，微創傷口小，整體舒適且安全。術後恢復快，多數患者隔天即可恢復0.9至1.2視力，生活幾乎不受影響。只需避免揉眼、碰水，按時點眼藥水、回診追蹤即可。」

▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲新莊大學眼科院長陳威霖醫師。（圖／記者鄭遠龍攝）

新竹大學眼科主任胡裕昇醫師指出，EVO ICL新型植入式隱形眼鏡術後眩光、光暈與乾眼問題明顯低於傳統近視雷射，快速恢復與穩定清晰的特性吸引許多科技業工程師及醫師等高知識族群青睞。

EVO ICL新型植入式隱形眼鏡被譽為視力矯正的第四次革命，即便無法做雷射手術的人，也能重拾清晰世界。大學眼科同時提供多種視力矯正方案，依照個人條件與需求，找到最適合的方式，讓每位患者都能享有安全、舒適、有效的視力矯正體驗。

▲新竹大學眼科主任胡裕昇醫師。（圖／記者鄭遠龍攝）