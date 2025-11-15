「非籠飼蛋」比較健康？10大雞蛋迷思一次破解！

▲芬普尼雞蛋事件延燒，全台關注雞蛋安全與飼養方式的關聯。（圖／免費圖庫）

文／食力林玉婷

彰化文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼，引發社會對「雞蛋來源安全」及「籠飼與人道飼養」的廣泛討論。然而，網路流傳的部分說法將飼養方式與安全風險混為一談，甚至誤解籠飼制度是污染根源。事實上，雞蛋的安全與動物福利，取決於管理制度與環境控制，而非單一飼養形式。《食力》採訪畜產專家，以下整理10項常見迷思，釐清事實真相。

Q1：雞蛋噴印上的最末碼英文字母是什麼意思？

雞蛋上的英文字母代表飼養方式，而非安全等級。2022年1月1日起農業部規定洗選蛋蛋殼需噴印溯源內容，以加強蛋品生產管理與食安溯源，需要注意的是：噴印編碼並不影響食品安全或營養價值。真正關鍵在於牧場的防疫管理、洗選衛生與冷鏈保存條件。

如何看噴印溯源編碼？

第一行為「溯源編碼」

第1-3碼：原料蛋來源畜牧場編號

第4-6碼：洗選廠、場（或洗選室）編號

第二行為「包裝日期及生產方式代號」

第1-6碼：包裝日期

第7碼：生產方式代號

O：有機生產

F：放牧生產

B：平飼生產

E：豐富化籠飼生產

C：一般籠飼生產

Q2：本次文雅畜牧場驗出芬普尼的涉案雞蛋，編號都是「C」，代表市售「C」碼雞蛋都不安全嗎？

不是。C碼僅代表「籠飼飼養方式」，與此次個別場的違規用藥無直接關聯。芬普尼污染為單一牧場的管理問題，並非籠飼系統普遍存在的風險。若飼料或原料為污染源，應會影響多家牧場，但實際檢驗結果顯示並無擴散。因此，不能以「C」碼推論安全風險。經洗選、檢驗合格的籠飼蛋仍為台灣市場主流並安全可食。

Q3：籠飼飼養方式的環境都很擁擠、不衛生，容易導致疾病與寄生蟲問題？

並非如此。籠飼飼養也有現代化雞場，採自動清糞、通風與給水系統，可維持乾燥、穩定環境，可有效降低雞隻與糞便直接接觸，減少病原感染機會。

反之，開放式平飼與放牧飼養方式，若未妥善換墊料與清潔，反而更易滋生蟎、虱等寄生問題。因此寄生蟲與疾病多來自防疫管理疏漏，例如防鳥鼠措施不當或環境潮濕，而非飼養型態的差異。

Q4：人道飼養包含哪些方式？是對雞隻健康和衛生最好的方式嗎？

國際上普遍認可的三種人道飼養型態包括「放牧」、「平飼」與「豐富籠」。放牧強調活動自由；平飼指雞在室內地面活動並鋪設墊料；豐富籠則在籠內設置棲架與巢區，兼顧活動空間與環境控制。

「人道」的核心在於避免動物疼痛、飢餓與疾病，並非單純增加活動空間。若環境潮濕、消毒不良或氣候劇烈變化，開放式放牧反而可能增加雞隻緊迫與死亡率。

Q5：放牧或平飼雞蛋比較乾淨、更健康？雞隻真的比較快樂？

不一定。放牧與平飼讓雞隻活動自由，但也增加踩踏糞便、接觸泥地與外來動物的機會，蛋殼污染率通常高於籠飼。

雞的健康與生理福祉主要取決於是否能穩定攝食、休息與避免緊迫，而非只取決於是否能自由走動。若管理完善、環境乾燥，放牧蛋仍可達良好品質，但無法概括為「一定更乾淨、更快樂」。

Q6：為什麼有些市售放牧或平飼雞蛋沒有噴印溯源編碼？

原因多為產量小、未經洗選程序。噴印屬於洗選場作業的一部分，小型牧場若自行包裝銷售，因未送洗選場而無法取得編碼。這不代表產品違法，但缺乏追溯能力與一致檢驗，衛生風險相對較高。消費者若重視食品安全與透明度，建議選購具有噴印標示、經洗選及冷鏈管理的雞蛋。

Q7：歐盟已全面禁止籠飼？台灣也應該跟進？

此說法為誤解，歐盟尚未正式禁止籠飼，仍處於研議與評估對農業、食品安全與貿易的影響階段，尚未制定具法律效力的禁令。歐盟執委會雖重申支持逐步淘汰籠飼，以回應公民倡議「End the Cage Age」，但具體提出立法草案進度已延至2026年。

歐洲條件包括土地廣闊、氣候乾燥、糧食自給率高，與台灣地狹、氣候濕熱的環境差異顯著。若台灣不顧現實條件全面仿效，恐造成成本上升與供應不穩。

Q8：依照台灣的人口與環境條件，適合全面禁止籠飼、改成放牧或平飼嗎？

目前不適合。台灣土地有限、人口集中，約8成雞舍鄰近民宅。若改採平飼或放牧，須擴大面積並設防疫緩衝區，成本將大幅提高。且以相同面積、相同生產力來比較，平飼產量僅籠飼的0.6倍，放牧產量更減至0.4倍。目前國內雞蛋每日供應量約2500萬顆，約等於國人每人每天吃一顆的量，若全面改為放牧或平飼，產量將難以供應國人需求。

同時，開放式環境在亞熱帶氣候中容易導致疾病傳播與產能波動。若產量下降、蛋價上升，最終將影響整體糧食安全。現階段應聚焦在飼養設施改善、環境衛生升級與防疫制度強化，而非完全廢除籠飼。

Q9：台灣若要推動人道動物福利養殖，哪種方式最合適？

「豐富籠」被視為兼顧現實與倫理的平衡方案。該系統能滿足雞隻行為需求，如棲息、抓握與休息，同時保持防疫與溫控可控性。研究顯示，同面積下豐富籠產蛋量可比傳統籠飼高約1.6倍。「豐富籠」模式能在有限土地下維持經濟效益與穩定供應，符合永續發展與動物福利並重的方向。

Q10：推動動物福利，要如何達到生產者、消費者、動物三贏？

建立價格與價值對等的市場機制是關鍵。消費者若願意為人道飼養產品多付費，生產者才有利潤投入設施設備升級；政府亦應提供補助與轉型輔導，確保產業不被迫削價競爭。最終動物才能獲益。

最終目標是形成「消費者信任、生產者可持續、動物健康安全」的正向循環，使人道飼養不只是道德訴求，而是可持續的產業模式。

飼養方式不是唯一的安全判斷方式

雞蛋的安全與動物福利，核心在於管理制度與透明追溯。飼養方式並非安全與否的唯一指標，籠飼不必然代表低福利，放牧也不必然代表高品質。面對芬普尼事件後的社會疑慮，應回歸防疫、監測與教育三項根本，讓科學與現實條件引導政策，而非情緒與標籤。唯有理性理解與制度改善，才能真正讓安全與人道並行。

