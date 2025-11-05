「無羊枕頭」爆紅　 醫揭睡好關鍵

▲要一覺好眠，枕頭很重要。（示意圖）



在日本熱賣、號稱輕鬆入睡的「無羊枕頭」，最近也在台灣好市多上市，引起討論。對此，腎臟科醫師林軒任表示，枕頭在選用上還是要依照個人睡眠習慣，「別人睡得好的，不一定適合你，只要能夠讓你睡得過夜，就是好的枕頭」；而正躺或側躺並非落枕主要風險，睡前使用3C產品才是「隱藏元凶」。

「無羊枕頭」（Sheepless No Need Sheep Pillow）爆紅，旅日達人林氏璧今年也特地從日本扛回台灣，一個就重達4.6公斤。他最近發文表示，這款「不需要綿羊的枕頭」，台灣好市多也上架了。

根據介紹，這款枕頭65公分X36公分，主打凝膠枕芯舒適不悶熱、正側睡皆宜提供良好支撐、枕心高度適中回彈性佳，也引起網友討論。

對此，林軒任曾在臉書分享「如何選擇枕頭」，他表示，每個人的頸椎、胸椎和脖子的角度都是獨一無二的， 枕頭在選用上還是要依照個人睡眠習慣，「別人睡得好的，不一定適合你，只要能夠讓你睡得過夜，就是好的枕頭。」

林軒任指出，建議脖子必須支撐，若覺得枕頭睡得很平，可以用長毛巾墊在脖子後方；若習慣側睡，建議枕頭的厚度要夠，且寬度要寬，否則容易壓到脖子。

林軒任說，正躺或側躺並非落枕主要風險，睡前使用3C產品才是「隱藏元凶」；原來躺著滑手機當下，脖子已經收縮到極限，即便睡覺時頭沒有滑下枕頭，但因脖子長期處於緊繃狀態，就容易造成落枕。

林軒任提到，臨床上最常發生落枕的原因，是睡前躺在枕頭上使用手機造成的，落枕不一定是睡眠問題，其實常見原因是缺乏運動、姿勢不良造成，只要改掉壞習慣，並經常做YW伸展運動，就能幫助活化肩胛骨，減少頸部不適的狀況發生。

林軒任解釋「YW伸展運動」，手肘往身體拉近時，肩胛骨必須往內加旋轉，才能刺激中下斜方肌，讓肩胛骨活動度變好，頸椎就能獲得放鬆。

至於落枕怎麼辦？林軒任表示，落枕判斷需要抽絲剝繭，當還不清楚落枕發生的原因，是小面關節痛，還是肌肉緊繃造成，並不建議自行直接拉伸緩解；假如是小面關節痛，拉伸緊繃的肌肉並沒有效果，甚至可能拉到正在痠痛的關節，因為遭受更多刺激，可能導致症狀更嚴重。

林軒任提到，在家最簡單方式是使用痠痛貼布，或是做毛巾操；假如有空去做復健，在病因尚未確認前，健保反而是復健的好朋友，透過熱敷、電療可以緩解症狀，又不會使症狀惡化；假如是椎間盤突出，建議到復健科做牽引、徒手治療或注射治療，會比較適合。