4大警訊當心「性成癮」　醫：壓力孤單都可能引發

記者趙于婷／台北報導

近年隨著社會風氣改變、網路平台的普及，性成癮問題逐漸引起關注。醫師指出，常見的性成癮現象包括「頻繁使用交友軟體與人發生性關係、反覆尋求付費的性服務難以停止、反覆自慰或追求特定的性刺激、過度觀看色情影片」，也可能因而導致與伴侶進行性行為時感到困難或乏味，伴侶之間若性需求頻率差異過大，也常引發衝突。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科主治醫師蘇璿允指出，不論女性、男性或多元性別族群，都可能因為壓力、孤單、渴望親密感或尋求刺激等各種情緒及需求，而在性行為上失去控制感，性的困擾不僅會影響伴侶關係，也可能帶來經濟負擔，進一步造成體力下降、工作學業專注力不足，甚至長期陷入與性相關的反覆思考，而造成生活品質不佳。

蘇璿允解釋，性成癮背後的因素相當多樣，有些人因為怕無聊或衝動，需要不斷追求快感與新鮮感，有人想透過性行為獲得自信肯定，也有人希望藉由性展現對他人的影響力或在原本伴侶關係中的各種需求感到未滿足，也常見案例有情緒困擾，性刺激成了逃避或緩解焦慮、孤單或壓力等負面情緒的方式。

性成癮除了心理層面的討論，必要時也能透過檢驗荷爾蒙及內分泌狀態，了解是否有身體因素影響。蘇璿允說明，性成癮可以透過醫療協助得到改善，醫療團隊可能依需求安排心理治療、藥物治療，以及討論生活型態調整，例如發展興趣以累積成就感、規律有氧運動改善情緒與專注力等，若有相關問題，不要羞於求助。