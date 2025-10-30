坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警「3類食物」

▲歌手坣娜過世。（資料照／記者李毓康攝）



歌手坣娜病逝，享年59歲，她長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦；不過，據知情人士透露，最終是不敵胰臟癌辭世。而胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒，愛吃甜食是高危險族群特別，並特別點名「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物。

錢政弘曾在《健康晚點名》節目表示，胰臟癌其實跟高油、高甜與糖有關，胰臟本身功能是控制血糖，讓油脂能消化吸收，糖尿病患者得到胰臟癌風險比別人多2倍。

錢政弘也在臉書說過，胰臟真的是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變；根據2024年韓國延世大學統計顯示，急性胰臟炎發生後的2年內，出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍，一直要等到過了10年以上，風險才會降到跟一般人一樣。

錢政弘表示，所以胰臟炎不是好了就好了，後續一定要繼續追蹤至少2年以上；針對胰臟癌的高危險族群，如有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者，提醒要做到以下5件事預防胰臟癌。

1、戒菸

戒菸可使胰臟癌風險降低30-50%，避免吸到二手菸也同樣重要。

2、避免甜食

葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。

3、控制三酸甘油酯

高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至<150 mg/dL，可降低胰臟炎復發率和胰臟癌。

4、多吃十字花科蔬菜

十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收。

另外，蔬菜中富含異硫氰酸鹽（ITCS）、芥蘭素（Indole-3-Carbinol）、葡萄糖二酸（glucaric acid）等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道黏膜的傷害，同時預防胰臟癌和大腸癌。

「十字花科蔬菜」指的就是花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉）等。

5、多吃南瓜、胡蘿蔔

β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。

一周吃5份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20%胰臟癌的風險。