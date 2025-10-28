22歲女腹瀉血便2年困家中　長庚精準揪出「無毒梭菌」惹禍

▲林口長庚微菌治療中心主任李柏賢說明無毒梭菌個案。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

一名22歲年輕女性罹患潰瘍性結腸炎，兩年來飽受劇烈腹痛、頻繁腹瀉與血便困擾，對多種藥物皆無明顯改善，被迫留職停薪、長期困在家中，生活陷入低谷。醫療團隊原本懷疑是困難梭菌感染，但多次檢測陰性，一度陷入僵局，後續利用先進質譜儀（MALDI-TOF MS）技術，比對超過9000筆蛋白質圖譜，最終鎖定真正的致病元凶「無毒梭菌」，對症下藥終於不再復發。

全球研究顯示，人體腸道菌相失衡與腸道疾病、代謝異常、免疫失調甚至神經疾病皆有關聯。長庚醫院今（28）日召開記者會分享與國科會合作的「微生物相計畫」成果，率先推出台灣「腸道微菌叢全基因分析」服務，可分析超過14萬種微生物與抗藥基因，協助醫師預測腸炎、大腸癌、帕金森氏症等疾病風險，開啟腸道精準醫療新時代。

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢表示，長庚是國內最早引進腸道微菌叢植入治療（FMT）的醫院之一，自2019年起，已完成339例，針對難治型或反覆發作的困難梭菌感染病患，治療成功率高達85.4%，比傳統抗生素治療僅約3成，高出許多，且復發率更低。而藉由累積的經驗，也發展出腸道微菌叢全基因分析的技術，可以了解好壞菌、多樣性比例等健康指標。

以「無毒梭菌(Clostridium innocuum)」為例，李柏賢說明，因為其不會分泌毒素，過去被認為是無害的腸道菌，但醫界發現其實它有其他致病方式，是發炎性腸道疾病患者常見的元凶之一，會導致敗血症、嚴重腹瀉等症狀。

李柏賢點出，由於「無毒梭菌」跟「困難梭菌」臨床症狀以及菌落型態高度相似，且無毒梭菌具萬古黴素（困難梭菌感染第一線用藥）抗藥性，可能導致抗生素治療無效、延遲治療甚至併發症，醫療團隊透過全基因定序鑑定確認無毒梭菌，確認其重要性之後，再相關個案就會同時鑑定困難梭菌與無毒梭菌。

該名年輕女性個案就在醫療團隊比對超過9,000筆蛋白質圖譜，最終確認致病元凶是無毒梭菌，經過針對性抗生素治療後，患者的腹痛與腹瀉完全解除，症狀不再復發，不僅重拾健康與自信，也順利重返職場；後續大腸鏡追蹤顯示，腸黏膜已完全癒合。

不僅止於此，長庚醫院最新推出的「腸道微菌叢全基因分析」通過「實驗室自行開發檢測認證（Laboratory Developed Test,LDT）」，能一次解析5,000–6,000萬個基因片段，比對超過14萬種微生物與6,400筆抗藥性基因資料庫，為每個人建立專屬的「腸道健康地圖」。

李柏賢指出，腸道菌相的「多樣性」是健康的關鍵指標之一。當菌種多樣性下降時，往往代表腸道微生態失衡，根據研究可能與肥胖、糖尿病、發炎性腸道疾病、憂鬱症等多種慢性疾病風險上升有關。透過這項分析，醫師可在疾病尚未出現明顯症狀前，即早掌握腸道失衡的警訊，進行風險預防與營養調整，並依個人菌相特徵擬定個人化健康管理策略，包含是否抗藥性細菌、平日補充的益生菌是否有效果，都可以從這邊釐清。

長庚醫院以「抗藥菌快速鑑定 × 菌相基因檢測 × 微菌叢治療」三箭齊發，打造完整的臨床整合模式，從檢測、診斷到治療一氣呵成。林口長庚副院長邱政洵表示，腸道是人體的「第二基因組」，影響免疫、代謝與心理健康。透過微菌叢治療與基因檢測的結合，長庚醫院正實現精準醫療在腸道領域的願景，為病患帶來重生契機，也為全民健康開啟新篇章。