ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

調整輸入自用規定防非洲豬瘟？食藥署：重點是內容物

▲▼台中市通報疑似非洲豬瘟案例，今天已經完成豬隻撲殺。（圖／農業部提供）

▲台中爆出非洲豬瘟疫情。（圖／農業部提供）

記者趙于婷／台北報導

非洲豬瘟入侵危機再起，財政部關務署23日指出，為配合防疫需要，將建請食藥署及相關機關研議調整入境6公斤自用規定。對此，食藥署回應，有關旅客入境攜帶食品議題，入境檢視「內容物」才是防疫的重點，而攜入重量的建議，可以再評估。

台中爆出非洲豬瘟疫情，外界質疑海關防線失靈，導致走私食品隨處可見、導入疫情。關務署指出，依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第4條附表二，入境旅客可攜帶中國大陸食品上限為6公斤，但若其中含有肉製品，在入境防檢疫關卡上就會被攔下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前入境要「過3關」，第一道防檢署動植物防疫檢疫；第二道移民署護照檢查；第三關海關行李檢查，其中第一道防線由農業部負責；第二道則是內政部確認；第三道則是財政部處理。

關務署表示，目前旅客從中國大陸等海外攜入食品未達6公斤視為「自用」不會抓，但為配合防疫需要，及確保食品安全維護國人健康，將建請食藥署及相關機關研議調整入境6公斤自用規定。

不過食藥署今日回應，持續把關邊境業務，面對非洲豬瘟，與農方合力堅守防疫，有關旅客入境攜帶食品議題，入境檢視「內容物」才是防疫的重點，而攜入重量的建議，可以再評估。

食藥署再次提醒，旅客自國外返國時，切勿攜帶或寄送含有肉類成分的食品入境，並配合相關檢疫規定，違者除遭沒入食品外，亦可能面臨鉅額罰鍰，切勿以身試法。

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

救回險遭放棄的胎兒超過300個　陳持平無悔的「辛德勒」之路

從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些「血糖飆13％」　媽哭喊：我害了她

調整輸入自用規定防非洲豬瘟？食藥署：重點是內容物

空轉平台當機「澎湖口癌男轉送延誤」　衛福部開罰廠商4萬

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

霜降常見3大不適症狀　醫教你吃對「黑白食物」潤肺補腎

快訊／台中驚傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉　10人緊急送醫

讀者迴響

回到最上面