調整輸入自用規定防非洲豬瘟？食藥署：重點是內容物

▲台中爆出非洲豬瘟疫情。（圖／農業部提供）

記者趙于婷／台北報導

非洲豬瘟入侵危機再起，財政部關務署23日指出，為配合防疫需要，將建請食藥署及相關機關研議調整入境6公斤自用規定。對此，食藥署回應，有關旅客入境攜帶食品議題，入境檢視「內容物」才是防疫的重點，而攜入重量的建議，可以再評估。

台中爆出非洲豬瘟疫情，外界質疑海關防線失靈，導致走私食品隨處可見、導入疫情。關務署指出，依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第4條附表二，入境旅客可攜帶中國大陸食品上限為6公斤，但若其中含有肉製品，在入境防檢疫關卡上就會被攔下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前入境要「過3關」，第一道防檢署動植物防疫檢疫；第二道移民署護照檢查；第三關海關行李檢查，其中第一道防線由農業部負責；第二道則是內政部確認；第三道則是財政部處理。

關務署表示，目前旅客從中國大陸等海外攜入食品未達6公斤視為「自用」不會抓，但為配合防疫需要，及確保食品安全維護國人健康，將建請食藥署及相關機關研議調整入境6公斤自用規定。

不過食藥署今日回應，持續把關邊境業務，面對非洲豬瘟，與農方合力堅守防疫，有關旅客入境攜帶食品議題，入境檢視「內容物」才是防疫的重點，而攜入重量的建議，可以再評估。

食藥署再次提醒，旅客自國外返國時，切勿攜帶或寄送含有肉類成分的食品入境，並配合相關檢疫規定，違者除遭沒入食品外，亦可能面臨鉅額罰鍰，切勿以身試法。