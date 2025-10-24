救回險遭放棄的胎兒超過300個　陳持平無悔的「辛德勒」之路

▲陳持平醫師（中）數度入選「全球前2%頂尖科學家」，已挽救許多可能被放棄的健康胎兒。（圖／陳持平提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

他是醫界的「辛德勒」，多年來承擔壓力與風險，救回許多原本要被放棄的健康胎兒。馬偕醫院婦產科教授陳持平於日前入選史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」，並名列台灣醫師前20傑。他說，感謝國際鼓勵，但他更珍視生命的重量，每次抱著那些「死裡逃生」的孩子，心中那股幸福感，相較學術肯定尤為可貴。

陳持平回憶，1985年進入馬偕時，他被分派到冷門的產前遺傳診斷領域，沒有機會開刀，門診量也較低，還曾被揶揄「婦產內科」，但他決定投入後便全力鑽研，並開創出極為重要的成果，特別是「鑲嵌型染色體異常」的相關發現。

對此，陳持平解釋，以往若於產檢發現寶寶鑲嵌型染色體異常，例如鑲嵌型三染色體21，則孕婦生下唐氏症寶寶的機率偏高，故醫師往往建議母親引產，但他透過大量的實驗室數據與個案追蹤，發現這些胎兒其實可能自我修復，異常細胞在發育過程中有機會被淘汰，孩子也得以健康生長。

重大發現帶來龐大壓力

陳持平指出，當他在58歲那年，發現鑲嵌型染色體異常寶寶也可能順利長大後，從此展開和教科書抗衡、和醫界其他專家角力的艱辛歷程，但他自許是上帝的僕人，這條路再難，無論如何也要走下去。

針對教科書提到的鑲嵌型染色體異常，陳持平說，相關內容過於武斷，來源多參考兒科醫師觀點，這些寶寶幾乎全被歸類為「高風險」，導致許多孕婦考慮終止妊娠，但這無法充分反映實際狀況，對胎兒並不公平，例如羊水檢查的細胞，須經過培養才能確認染色體，但實驗室培養過程可能造成鑲嵌型異常假象，不同的採檢技術與採檢時間點亦恐影響結果。

有鑑於此，陳持平強調，鑲嵌型染色體應被視為暫時性現象，須以時間序列、分子生物層級的資料進行系統性觀察，不能單憑一次羊水穿刺報告，便判斷胎兒生死。

▲懷抱好不容易來到人間的寶寶，讓陳持平感覺非常幸福。

陳持平的主張與教科書有差異，自然和醫界其他專家產生角力。他說，某些個案他認為可健康成長，但家長擔心下，到其他醫院檢查，又得到引產建議，為此煎熬不已，回到他門診哭訴，他只好再費力說服才讓父母轉念，類似劇情已發生太多次。長年夾在痛苦的家長與專家之間，壓力有多大，外人難以想像。

救回超過300個健康孩子

陳持平回憶，有一名如今就讀小學二年級的孩子，學業成績優異，但當年報告顯示鑲嵌型染色體異常，有醫學中心的醫師堅稱「生下來一定有問題」，父母幾乎放棄，但看到他邀請類似個案親自分享，才決定繼續懷孕，最後產下健康小孩，而這對家長後來還帶著孩子、回去質問當年反對的醫師，對方只回應：「面對生命，我學會謙卑。」

據陳持平估算，14年來他已救回超過300個健康孩子，這些家長常帶著平安長大的小孩與他敘舊，而有次遠在台中的個案家庭在他門診外等候，他一下診，才跨出診間，女孩立刻衝上來抱住他，「我眼淚當場就掉下來」，覺得過去的許多付出，都有了價值。

▲陳持平深具繪畫天分，近期有不少作品投入拍賣，他將把所得捐為「拯救胎兒基金會」基金。

對於醫師面對染色體異常寶寶的心理負擔，陳持平說，醫療體系的風險與壓力，確實會讓許多醫師退卻，「不是每個人都能承擔這種賭注」，因此他正籌備「拯救胎兒基金會」，希望建立完整SOP、訓練更多願意面對難案的醫師，盼能延續「給生命一次機會」的理念。

陳持平今年72歲，回顧逾40年行醫，自覺猶如電影《辛德勒的名單》主角辛德勒，因產前診斷常被誤解為「淘汰異常胎兒」，而納粹也認為猶太人該被終結，但辛德勒在此恐怖壓力下，仍發揮人道勇氣搶救猶太人，身後得以葬在以色列「義人之山」，讓倖存者與後代至今仍可前往獻花、悼念。談到此，他感性說：「我走後，希望被救回來的孩子，也能在我墳上放朵玫瑰，這樣我的人生很瀟灑，很夠了。」