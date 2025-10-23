閃兵燒到3醫院！北榮院長嘆悲哀「看病都要防詐」籲複檢回歸軍方

▲藝人陳柏霖（左）、修杰楷（中）、張書偉（右）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

記者洪巧藍、趙于婷／台北報導

藝人閃兵案持續延燒，內政部長劉世芳證實有特定不肖醫師配合，衛福部則已發文請台北市衛生局調查負責複檢的台大、北榮和三軍總醫院。北榮院長陳威明感嘆，「詐騙猖獗的時代，看個病都要預防詐騙，實在悲哀！」他也建議以後兵役體檢複檢回歸給更專業的軍方醫院處理，台大、榮總專心治療重症。

劉世芳昨日承認有「特定不肖醫師」配合閃兵集團造假，衛福部醫事司司長劉越萍表示，已發文請台北市衛生局調查，重點在負責複檢的台大醫院、台北榮總和三軍總醫院，基本上需要兩周時間釐清。國防部長顧立雄今日在立法院則指出，至今為止沒有三總的醫師接獲檢調的調查通知。

台大醫院醫務秘書陳彥元受訪時表示，兵役複檢程序嚴謹，有弊端可能性極低，「在真的有來調查或提到什麼之前，我們的醫師都應該要被信任。」他強調，相關單位來調閱資料、審查一定配合，但是在結果出來之前，仍應該信任相關醫師，大家都很認真在做事；目前為止尚未收到衛生局消息，也沒有收到院內醫師遭約談消息。

北榮院長陳威明回應，多家媒體打電話給他和台大余忠仁院長，檢調早已積極在調查中，在調查結果沒有出來之前，請勿有過度的臆測和批評，醫院完全配合檢調，也會主動提供資料。

陳威明強調，尤其在複檢的部分，甚至需要住院檢查，依據檢查數據判斷，要騙過醫事人員實在也不容易，「但他們用什麼方法或動了什麼手腳，醫生也不會知道，在詐騙猖獗的時代，看個病都要預防詐騙，實在悲哀！」

陳威明指出，台中以北負責複檢的醫院只有三總、台大和北榮，如果真的查有不法或是有不當金流，醫院一定會給予嚴厲的懲罰，也建議法界及衛福部要嚴懲。

陳威明重申，在尚未找到證據之前，這些批評言論會打擊醫界士氣，也建議以後兵役體檢複檢盡量回歸給更專業的軍方醫院處理，或訂定更嚴格的規範，台大榮總專心治療重症，不應該去做兵役體檢，增加治療重症醫師的負擔。

至於三軍總醫院院長陳元皓十分低調，面對媒體詢問，第一時間表示不方便回應即掛電話。後續院方則表示，目前尚未收到任何通知，如果要配合的地方，醫院都會配合辦理。