長榮空服員機上不適「未啟用MedLink」　衛福部長揭關鍵作用

▲一名長榮航空空服員近日執行航班時身體不適，返台後住院離世。（圖／記者蔡玟君攝）

記者趙于婷／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後離世，有其他空服員於社群平台指控，當班座艙長未協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink）。對此，衛福部部長石崇良今表示，機上的衛星醫療系統主要是提供遠距諮詢，會提供當下處理建議，也是機長參考決定需不需要折返或轉降的重要依據。

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世。

對此，醫師出身的石崇良今受訪時表示，一般來說，飛機上有人員出現身體不適時，會廣播詢問是否有醫療人員背景的乘客可以協助，自己也在飛機上碰過很多次，那如果剛好都沒人可以協助，就可以透過機上衛星醫療系統，與地面上的醫療人員進行遠距醫療。

石崇良說，該系統是航空公司自行簽訂的機上服務，各有相關合作單位，可以與地面上的醫療人員進行遠距諮詢，除了可以即時提供建議之外，也會提供意見給機長參考是否需要折返或轉降。

他透露，機長最後都會詢問「可不可以繼續飛？還是該尋求最近機場降落？」其實機上衛星醫療系統就是把過去「碰運氣」看乘客中有沒有醫師轉成系統性的服務，因為機上雖然都配備急救包，但需要在醫療人員指導下才能開。

石崇良坦言，過去文獻已顯示，飛機有一定機率會發生緊急醫療事件，所以航空公司才開始思考如何確保旅客安全，同時協助機長判斷，畢竟每一次的緊急降落或折返，成本都很高。

他強調，在幾萬英呎的高空上，很難預料會發生什麼事，也是呼籲民眾登機之前，要注意自己的身體狀況，因為有時飛行長達十幾小時，萬一身體出狀況是叫天天不應、叫地地不靈。