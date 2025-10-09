癌症和「壓力顆粒」凝聚有關　醫：芭樂、藍莓可逼癌細胞「散會」

▲最新研究揭示罹癌和「壓力顆粒」凝結不散有關，醫師建議攝取芭樂、藍莓、綠花椰菜等蔬果可改善。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／綜合報導

藝人顏正國罹患肺癌過世，許多民眾關心如何預防，也擔心有人明明沒抽菸，為何會罹癌？對此，台北榮總遺傳優生學科主任張家銘今於臉書分享，癌症也可能是身體、心理長期承受壓力引起，因為人體中有「壓力顆粒」，面對壓力會凝聚，但抗壓太久，壓力顆粒無法「散會」，結果反成為癌細胞的窩。

張家銘寫道，2025年發表於國際知名醫學期刊《Cell Death Discovery》的研究，揭示癌症如何在慢性壓力中逐漸成形。當人面臨壓力時，體內的蛋白、核酸會在細胞內聚集「開會」，協調如何節能與自保，這類聚集體統稱為「生物分子凝聚體」，其中一種即為壓力顆粒，是細胞面對壓力時暫停運作、節省能量的防禦機制。

若壓力能及時解除，壓力顆粒會自然散去，但壓力若長期存在，凝聚體無法解散，反而會成為癌細胞逃避免疫系統、藥物攻擊的秘密基地。

張家銘指出，壓力不只是心理壓力，包括睡太少、吃太快、糖分過多、手機滑太晚等，都會使細胞進入「省電模式」，進而形成壓力顆粒，短期是自救，長期卻害細胞走向癌變。

對於該怎樣解放壓力顆粒，張家銘建議，營養方面，抗氧化食物效果顯著，例如芭樂、藍莓、綠花椰菜、薑黃與綠茶等，都有助中和自由基，減少細胞混亂，而台灣人常受空氣汙染、吸菸暴露影響，所以每天盡量多吃一份蔬果、多喝一杯綠茶，對防癌幫助會更大。

此外，癌細胞會利用穀胺酸代謝穩定凝聚體，使自己在惡劣環境下成長，若血糖波動劇烈或胺基酸過多，癌細胞會更強，故平常應三餐穩定，不暴飲暴食，不用甜食補壓力，多選擇原型食物及蛋白質，協助代謝恢復正常，便可有效抗癌。

張家銘也提醒睡眠的重要性。他寫道，睡眠是細胞最重要的「下班時間」，深層睡眠時，自噬機制會清除老舊蛋白與異常凝聚體，若長期熬夜，身體會像「沒人打掃的辦公室」，垃圾持續堆積，最後卡住正常運作，故每天少滑手機、準時睡，防癌效果會比許多保健品還顯著。