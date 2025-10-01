ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「5類藥物」配柚子恐增副作用　藥師示警：時間錯開吃也不行

「葡萄柚、柚子」藥物作用一圖。（圖／亞東醫院提供）

▲葡萄柚、柚子藥物作用。（圖／亞東醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

除了葡萄柚之外，服藥者也要小心吃「柚子」！一位長期服用降血脂藥的老婦人，因出現肌肉痠痛、尿液深褐色而就醫，醫師深入詢問後才發現，她每天固定吃一顆柚子，導致藥效「過頭」，出現不適症狀。亞東醫院藥學部林怡伶藥師示警，服用「5類藥物」者最好要完全避免吃葡萄柚、柚子。

亞東醫院藥學部林怡伶藥師分享，吃柚可能讓藥效「開快車」，柚子中含有「呋喃香豆素（Furanocoumarin）」，會抑制腸道內負責代謝藥物的酵素CYP3A4，這些酵素就像藥物在體內的「交通警察」，控制藥物進入體內的速度和數量，當酵素被呋喃香豆素抑制時，好比警察不在崗，藥物得以「快速通行」，容易在體內累積過量，增加副作用或毒性風險。

不只是柚子，包括葡萄柚和苦橙也含相同成分，同樣可能引發藥物交互作用。換句話說，柚子就像一個「不速之客」，悄悄讓藥物在體內濃度升高，使得藥效過強或副作用增加。

很多人以為「只要將藥物與柚子錯開時間吃就沒問題」，但林怡伶指出，葡萄柚與柚子對藥物代謝的影響可能持續數小時，甚至長達2至3天，因此即使錯開服用時間，仍可能改變藥效，最安全的方法就是服用相關藥物期間「完全避免」食用柚子或葡萄柚。

研究顯示，一杯200毫升的葡萄柚汁就可能產生明顯影響，而柚子研究有限，目前尚無明確安全界線，建議中秋節應景「淺嚐一兩瓣」即可，若一次吃到半顆以上，就可能導致藥效過強或增加副作用風險，長者代謝較慢，更需格外小心。

